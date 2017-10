Na setu najviše snima s Nives Celzijus i Markom Perićem, s kojima stoga provodi i najviše vremena. S Markom će snimati i ljubavne scene, a otkriva kako je on zaista sjajan i profesionalan partner.

Mlada i talentirana Sementa Rajhard unosi nemir u "Čistu ljubav". Naime, u ponedjeljak će njen lik Emine ući u živote poznatih junaka i uzrokovati nove bure i prevrate. "Emina je mlada 22-godišnja djevojka koja dolazi potražiti svoju sestru Asju, ne znajući da joj je sestra u međuvremenu stradala. Doći će njenim boravkom do brojnih zaokreta, ljubavnih situacija... Uloga je zahtjevna, jako se puno toga dramski isprepliće. No, zabavno je", kazala je za DNEVNIK.hr Sementa.

Na setu najviše snima s Nives Celzijus i Markom Perićem, s kojima stoga provodi i najviše vremena. S Markom će snimati i ljubavne scene, a otkriva kako je on zaista sjajan i profesionalan partner. "On je super, jako je profesionalan, daje mi savjete, dajem ih i ja njemu, povezali su se". Osim s Markom, na setu se sprijateljica s "Gogom", odnosno glumicom Martinom Stjepanović. "Sa svima sam u sjajnim odnosima, no s njom provodim najviše vremena izvan snimanja. Povezuju nas slične teme, godine, posao"...

Zanimalo nas je i s privatne strane, voli li romantična iznenađenja te može li se prisjetiti nekog lošeg upada muškarca. "Bilo ih je, zaista, no ne mogu sad izdvojiti samo jedan! U svakom slučaju, ne padam na loše ulete i upade te vrste." Romantična iznenađenja voli, pogotovo kad su slatka i skromna. "Volim, tko ne voli. Imam ih jako često, a volim ona skromna i jednostavna. Najčešće je to neko putovanje", priča nam sretna Sementa.