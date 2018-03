Mlada glumica Sarah Hyland požalila se na neugodna iskustva s liječnicima.

Mlada zvijezda serije "Moderna obitelj" Sarah Hyland obožavateljima se na Twitteru požalila na neugodna iskustva s liječnicima.

"Za vas koji ste kronično bolesti ili patite od kronične boli: Jeste li imali iskustvo da vas liječnici ne slušaju? Ako imate, kako se suzdržavate da im ne otrgnete glavu vlastitim rukama", zapitala se Hyland.

Glumica nije napisala kakve je probleme imala, no poznato je da se već duži niz godina bori sa zdravstvenim problemima. Među njima je i transplantacija bubrega, koju je imala prije šest godina. Osim toga, često je na meti kritika da je premršava.



For those who are chronically ill and in chronic pain: Have you had the experience of doctors not listening to you? If so, how do you not tear their heads off with your bare hands? :)