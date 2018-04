Sara Vojičić ima i svoj bend s kojim planira snimiti album prvijenac do kraja godine

Mladena Vojičića Tifu mnogi smatraju jednim od najboljih rock pjevača bivše Jugoslavije. Iako je u Bijelom dugmetu proveo samo godinu dana, ostavio je neizbrisiv trag u tom bendu. A ljubav prema glazbi Tifa je prenio i na svoju kćer Saru koja ne voli puno istupati u medijima, ali je za Dnevni avaz ovoga puta ipak otkrila poneki detalj o svojoj karijeri i slavnom ocu.

Ljubav prema violini, kako je rekla, rodila se slučajno još kada je imala samo pet godina.

''Imala sam visoke ambicije kad je riječ o violini, ali je pjevanje ipak presudilo'', otkrila je Sara.

Sa svojim bendom Dolia do kraja godine planira snimiti i album prvijenac podijeljen u tri čina. U svoju glazbenu priču oca Tifu nikad nije željela pretjerano uplitati.

''Nisam se željela eksponirati preko njegovog imena. Rekao mi je da je uvijek tu za sve što mi treba, ali i da se trebam sama izboriti. Slažem se s tim, mada u zadnje vrijeme često sjednemo navečer, popričamo o tome što smo radili i imam njegovu podršku. Sve što snimim, pustim mu da čuje jer najviše ipak volim čuti njegov i mamin komentar'', priča Sara.

Najčešći Tifin savjet je da sve radi sa srcem.

''Ako se bavite glazbom, radite to iz srca ili nemojte nikako. Uvijek mi to govori. Drugi je savjet da se od ovakve glazbe teško može živjeti u BiH te mi govori da se pokušavam baviti s više stvari koje bih mogla iskoristiti jer nikad ne znaš što će me u životu čekati. Jako sam slična ocu, veliki emotivac'', priznaje Sara i dodaje da joj je drago što je tu stranu naslijedila od njega, a i, kako kaže, majka joj često zna reći da je - ista tata.

Negativne napise o ocu izbjegava, ali dodaje da svatko ima pravo na svoje mišljenje. Osim što uspješno gradi karijeru, Sara je i sretno zaljubljena u gitarista iz svog benda.