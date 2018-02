Rita Ora rodom je iz Prištine. Stoga ne čudi što će se pojaviti tamo kako bi proslavila 10. godišnjicu nezavisnosti Kosova.

Rita Ora stiže na Kosovo! Naime, mlada je pjevačica tamošnjih korijena te se raduje danima koji su pred njezinim narodom. Na društvenim mrežama napisala je kako je jako uzbuđena što će prisustvovati desetoj godišnjici proglašenja Republike Kosovo.

"Vrlo sam uzbuđena što ću vam se pridružiti na Kosovu na proslavi 10. godišnjice nezavisnosti, 17. veljače. Za tu prigodu dizajnirala sam i duksicu koju ćete moći kupiti kao uspomenu na noć koju ćemo provesti zajedno. Vidimo se uskoro", napisala je Rita na svom Twitteru.



Mnogi su joj ljudi iz Srbije poručili da je dobrodošla u Srbiju, a bilo je i uvreda na njezin račun, budući da je Kosovo za Srbiju itekako osjetljiva tema.

Inače, Rita Ora rođena je 1990. u Prištini, a s roditeljima se preselila u London kada joj je bila svega godina dana. U Londonu je odrasla i tamo živi, no čini se da nije zaboravila svoje korijene.

