Petra Kraljev o vjenčanju i vezi na daljinu

Ove nedjelje u 20 sati gledatelji Nove TV imaju priliku pogledati prvu epizodu nove dramske serije s elementima humora ''Na granici''.

Jedna od zvijezda serije je i glumica Petra Kraljev koja se nedavno zaručila za Nikolu Reljića pa nas je zanimalo što se od tog trenutka promijenilo u njezinom životu.

''Ništa se nije promijenilo, osim što sam se ja sad preselila u Zagreb. Nažalost, trenutačno ne možemo biti zajedno jer Nikola radi u Splitu, pa se vidimo vikendom'', otkrila nam je mlada glumica.

Iako su većinu vremena razdvojeni, mlada glumica kaže da izreka 'daleko od očiju, daleko od srca' kod nje i njezinog budućeg supruga ne vrijedi.

''Kod nas ima puno ljubavi i povjerenja i oboje se stalno trudimo da održimo tu vezu na daljinu. To sad ipak traje već dvije godine. Prijatelji me sad zezaju da me čovjek 'kaparao' s time što sam se zaručila'', rekla nam je s osmijehom.

Datum vjenčanja još nemaju, ali ono u što je ova lijepa i talentirana glumica sigurna je da će svadbena proslava biti tijekom ljetnih mjeseci.

''Takav sam tip, ne želim da bude nešto hladno, zatvorena sala, prije će biti negdje na moru. Trenutačno razmišljam ili o Splitu ili o nekom otoku. Ali kad se moj zaručnik i ja vidimo, onda ćemo se konkretno i dogovoriti sve'', priča nam Petra.

Želja joj je imati jednostavno vjenčanje, s najbitnijim ljudima, nikakve prevelike pompe, intimnija atmosfera.

Trenutačno je usredotočena na rad na seriji ''Na granici''.

''Meni ovo nije ništa prenaporno, ne smijem baš to tako reći, ali nije zato što mi je to posao, i volim to. Jedino što mi može biti naporno je rano dizanje jer baš i nisam jutarnji tip, ali sve ostalo je super jer kad uđete na set na sve zaboravite'', otkrila nam je.

U novoj seriji Nove TV na samom početku upoznajemo glavne protagoniste, stanovnike ličkog sela Lokvica koje se nalazi na granici Hrvatske i BiH.

Već u prvoj epizodi upoznajemo se s glavnim ''biznisom'' naših junaka, te ćemo imati priliku vidjeti kako na ilegalnom prijelazu na granici, rukovođeni Andrijom (Milan Štrljić) i Krešom (Momčilo Otašević), prenose veću količinu duhana iz Bosne, ali i tortu za rođendan babe Zorke (Nina Erak).

Ne propustite novu seriju ''Na granici'' od nedjelje od 20 sati na Novoj TV.