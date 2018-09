Petar Puškarić već je dobro poznat u modnim krugovima.

Petar Puškarić mladi je maneken koji je zaplovio glumačkim vodama. Njegova uloga u seriji ''Na granici'' njemu je ostvarenje životnog sna, a put od modelinga prema glumi zapravo je u svijetu sasvim logičan.

''U svijetu je normalno da nakon manekenstva kreneš u glumačke vode, ali moja modeling karijera ne prestaje. Glumci su cijenjeni u Hrvatskoj i sada imam još više ponuda. Prošao sam tečajeve glume, tu mi je pomogla Nova TV tako da je sada i više posla. Ne znam hoće li mi cijena sada porasti jer ipak živimo u Hrvatskoj'', govori Petar koji paralelno gradi dvije karijere.

Petar Puškarić (FOTO: Dnevnik.hr)

Budući da dobro izgleda žene često ''bace'' pogled na njega no on je za sada rezerviran. ''Ja sam zauzet, već sam dugo u vezi'', priznaje Petar kojem će uskoro sandučić društvenih mreža zasigurno biti pretrpan porukama. Tko zna hoće li to smetati njegovoj djevojci.

''Cura će uvijek sve saznati. Treba malo paziti'', iskren je Puškarić koji se kao model već skidao u donje rublje, a isto mu ne bi bio problem niti kada je gluma u pitanju.

Petar Puškarić (FOTO: Instagram)

''U donjem vešu mi nije problem raditi, to je normalno u modelingu. Nije mi to problem, ne sramim se svojeg tijela, treniram i to je skroz normalno'', otvoren je mladi glumac koji će se tek susresti s popularnošću.

''Još se nije desilo da dijelim autograme. Ponekad me prepoznaju, ali za sada rijetko. Ulažem puno truda, oduvijek sam htio biti glumac, a kad sam saznao da sam dobio ulogu čak je pala i suza radosnica'', rekao je Petar koji bi mogao nositi i tutulu hrvatskog Buraka budući da je njihov put do glume sličan.

Petar u seriji ''Na granici'' ima ulogu Karla, a njegova iako prva uloga, bez sumnje će ostaviti traga među gledateljima.

Za više informacija posjetite novatv.hr, a propuštenu epizodu pogledajte besplatno na novatv.hr.