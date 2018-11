Petar Puškarić široj je javnosti postao prepoznatljiv nakon što je dobio ulogu u seriji ''Na granici''.

Petar Puškarić u seriji na ''Na granici'' ima ulogu Karla i vrlo je brzo osvojio srca brojnih žena, no ovaj zgodni glumac zapravo je od ranije poznat u modnim krugovima jer se već dugi niz godina bavi manekenstvom.

Zavirili smo na profil ovog novopečenog glumca i vrlo brzo shvatili da su mu pod fotografijama gomila komplimenata. Dakako, one bez majice posebno se lajkaju.

Petar Puškarić (FOTO: Instagram)

Iako je Puškarićev profil prilično pristojan, nađu se tu i tamo golišave fotografije koje nisi ni najmanje vulgarne, ali dovoljno razgolićene da pojedine obožavateljice izgore.

''U donjem vešu mi nije problem raditi, to je normalno u modelingu. Nije mi to problem, ne sramim se svojeg tijela, treniram i to je skroz normalno'', kazao je Petar nedavno za naš portal.

Petar Puškarić (FOTO: Instagram)

Mi smo izabrali neke od ''vrućih'' fotki, a vi bacite oko i uživajte. I da, ne zaboravite – Petar je zauzet!