20-godišnja Nina Donelli pažnju privlači glasom, ali i seksi stasom. Uzori su joj Severina, Nives i Lidija.

Provokativna slovenska pjevačica Nina Donelli (20) sve je prisutnija na hrvatskom tržištu i to zahvaljujući prvenstveno svojim društvenim mrežama na kojima je prati više tisuća hrvatskih obožavatelja. Većinom su to mlađi muškarci do 40 godina, ali i djevojke, koje zgodna Nina 'izluđuje' svojim sexy fotografijama s koncerata i egzotičnih putovanja.

Prošlog tjedna vratila se Nina tako puna dojmova sa zimskog odmora iz Dominikanske Republike, na radost svojim brojnih obožavatelja. Nije im ostala dužna pa se okupana morem i suncem pohvalila svojim zategnutim tijelom s tropskih plaža što je izazvalo pravu eksploziju oduševljenja na njezinim društvenim mrežama.

A post shared by Nina Donelli (@nina_donelli) on Jan 22, 2018 at 2:10am PST

"Mi pjevačice na ovim prostorima, da bi bile uspješne i da bi naši koncerti bili posjećeni, moramo se dodatno angažirati kako bismo s publikom bile u posebnom odnosu. Dobra pjesma više nije dovoljna. Glazba se odavno prestala samo slušati, sada pjesma postane popularna ovisno o atraktivnom spotu i posjećenosti na društvenih mrežama, a ne, kao nekad, radijskim emitiranjem. Ništa ja nisam izmislila nego samo slijedim trend koji su kod nas već doktorirale Severina, Nives i Lidija", kaže Nina koja već skoro dvije godine uživa status najpopularnije slovenske pjevačice.

A post shared by Nina Donelli (@nina_donelli) on Jun 19, 2016 at 3:56am PDT

A sa spomenutim kolegicama iz Hrvatske, redovito zajedno nastupa. Prošlog vikenda nastupala je tako sa Severinom na istom koncertu, na karnevalu u Ptuju. "Severina je puno starija i iskusnija kolegica, mega zvijezda i drago mi je da od nje dosta toga mogu naučiti, kao i od mnogih starijih kolegica. No, ja imam svoju priču i svoj film i ne posustajem u onome što sam si zacrtala. A to je da me uskoro češće gledate i slušate na hrvatskoj estradi; očekuje vas pregršt senzacija", poručuje slovenska ljepotica.