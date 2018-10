Roberto se prema Maji počeo čudno ponašati.

Izgleda kako između farmerice Maje Milišić i farmera Roberta Levaka polako rastu neke nesuglasice.

Maja je primijetila da se on nekako čudno ponaša te ga je odlučila upitati što se događa. Roberto joj je odgovorio kako ga nervira njezino ponašanje, a na Majin upit kakvo ponašanje, Roberto odgovara: „Bahato i bezobrazno prema ostalima. To me odbacuje i ja to ne volim!“.

Maja Milišić (Foto: PR)

Maja je ostala zbunjena, no Roberto nije želio raspravljati s njom te je otišao. Hoće li ovo dvoje farmera izgladiti nesuglasice, ne propustite doznati u večerašnjoj emisiji Farme.

Više informacija o ovogodišnjoj Farmi saznajte na farma.novatv.hr.