Mlada glumica Izabel Vidović već je pokorila Hollywood. 16-godišnjakinja hrvatskih korijena mnoge je nasmijala upravo svojom biografijom.

Ima tek 16 godina, a već je pokorila Hollywood. Mlada Izabel Vidović glumica je hrvatskih korijena koja se proslavila ulogom u drami "Čudo" u kojoj glumi s oskarovkom Julijom Roberts i komičarem Owenom Wilsonom.

Izabel je rođena u Chicagu, a ljubav prema filmu naslijedila je od majke Elizabete. Elizabeta je uspješna glumica, redateljica i scenaristica rođena u Njemačkoj, ali je kao i Izabelin otac Mario, odrastala u Bosni i Hercegovini.

Iako su rođene u dijaspori, i Izabela i njena sestra Katarina govore hrvatski jezik i s roditeljima rado ljetuju u Hrvatskoj. No mlada Izabela mnoge je nasmijala upravo svojom biografijom. Naime, u njenoj biografiji na IMBb-u stoji kako osim engleskog tečno govori i bosanski, srpski i hrvatski jezik. Iako u Americi mnogi to ne razumju, u ovim krajevima svijeta to je mnoge nasmijalo.



