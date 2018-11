Mirza Malkoč već je osvojio brojnu publiku u BiH te Srbiji.

Mirza Malkoč prilično je dobro prošao na Supertalentu. Dobio je 3 DA i s time je zadovoljan, no stati pred žiri i gledati kako ga ocjenjuju, njemu je to već sasvim normalna stvar.

Naime, ovaj je mladić iz BiH već sudjelovao u jednom tamošnjem talent showu, osvojio publiku, snimao prilično dobre spotove te izdao svoj album. Potom je otišao u Srbiju i nastupao na Breninom Zvijezde Granda showu te uspio doći čak do četvrtak kruga ovog natjecanja. Ipak, nas je zanimalo zašto se odlučio prijaviti na hrvatski Supertalent.

''Ovo je dobra prilika na hrvatsko tržište, ali taj se projekt dobro gleda i u mojoj zemlji. Ne znam osjećam li se popularan, ali ajmo reći da sam od 1 do 5, u svojoj zemlji popularan za 3. Dakle neki me znaju, neki me ne znaju. Imao sam ja i svoj album, ali nažalost nije bio dovoljno reklamiran. Rekao bih za sebe da i dalje tražim svoje mjesto na estradi i nadam se da je sada došlo vrijeme za to'', govori ovaj mladić koji radi punom parom.

''Sviram svaki vikend. Klubovi, svadbe, a pjevam sve od Bon Jovija do Šabana Šaulića. Kad sam krenuo od mene su stvarali novog Zdravka Ćolića, a kako sam odrastao tako sam više otišao u smjer Dženana Lončarevića i Tropico benda. Potrošio sam puno novaca u svoju karijeru, ali sve se to vrati od svirki. U Zvijezdama Granda znao me pohvaliti Aca Lukas, ali znao me i pokuditi. Na talent natjecanjima zapravo sve ovisi o pjesmi'', iskren je Mirza koji je u braku s Majom, doktoricom stomatologije.

''Nema me nekada noću i vikendom jer nastupam ali moja supruga to razumije. Ona me je upoznala kao pjevača i njoj je to normalno. Znam da bi nekada bilo ljepše da smo zajedno ali joj se pokušam odužiti nekom dobrom večerom ili kupovinom. Ma to su sve samo slatke muke'', kazao je pjevač koji smatra da je 3 DA i zaslužio jer je bio umoran od nastupa pa misli da bi 4 DA bilo i nerealno.

