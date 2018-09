Menadžer Justina Biebera, Scooter Braun progovorio je o pjevačevu najtežom razdoblju i trenucima u kojima je strahovao za njegov život.

Menadžer slavnog pjevača Justina Biebera, 37-godišnji Scooter Braun priznao kako je mislio da će pjevač umrijeti od toliko s**nja u svom organizmu, tijekom 2014. godine kada se doslovno raspadao i prolazio kroz teško razdoblje.

Justin kojemu su tada bile 24 godine, bio je stvarno loše tom razdoblju. Bio je upleten u brojne incidente i skandale, uključujući uhićenje za nanošenje uvreda, zbog kaznenih djela učinjenih za volanom i vandalizma. Sve se to dešavalo između 2013. i 2014. godine, a Jusinov menažder, danas priznaje kako je imao prave noćne more u kojima mladi pjevač umire.

Justin Bieber (Foto: Getty Images)

"Bilo je trenutaka kada bih išao na spavanje, on bi kada bi imao novaca, jednostavno odletio nekamo, daleko od mene. Bio sam zabrinut svake noći i mislio sam da ću ga izgubiti. Mislio sam da će umrijeti. Mislio sam da će jedne večeri zaspati i da se ujutro više neće probuditi zbog svih s**nja koje je imao u organizmu", rekao je holivudski menadžer koji inače radi i s Arianom Grande i Carly Rae Jepsen.

Scooter je nakon toga savjetovao i ohrabrio Justina da uzme pauzu od glazbe jer je htio da se usredotoči samo na svoje zdravlje. No Justin je inzistirao da treba ostati fokusiran na karijeru koja je tada bila na vrhuncu.

"Znao je vikati i vrištati na mene, htio je raditi glazbu, imati turneje, ali ja sam smatrao da će umrijeti ukoliko tako nastavi. Zato sam ga odbio", otkrio je Scooter.

Justin Bieber (Foto: Getty Images)

Justin je danas sretno zaručen za supermodel Hailey Baldwin i potpuno je promijenio način života. Naime, Scooter je otkrio kako je ipak na kraju Justin bio taj koji je donio odluku da potraži pomoć.

Justin Bieber (Foto: Getty Images)

"Mislim da je donio savjesnu odluku da se promijeni, ja sam to pokušavao godinu i pol dana i nisam uspio jer on to nije htio. Sve do jednoga dana kada se probudio i rekao "hej moram pričati s tobom, ne želim više biti ovakva osoba"", izjavio je Scooter.

Justin je znao puno jadikovati, boriti se sam sa sobom i odlaziti na neka svoja vlastita, mračna mjesta, no na sreću odlučio je prihvatiti odgovornost za vlastiti život, ne gledajući kako drugi žive i što rade, shvativši što je dobro za njegovo zdravlje.