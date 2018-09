Mario Guberina nije oduševio žiri Supertalenta, ali zato svaki dan uveseljava ljude.

Mario Guberina pijanist je iz Šibenika. Na Supertalent je došao kako bi unaprijedio svoju karijeru, no nažalost nije uspio impresionirati Maju, Martinu, Janka i Davora.

''Zvučao sam jako loše. Loše sam svirao. Bila je trema prisutna i jednostavno je dala svoje. Loš je bio dan tako da sam svjestan da nisam bio dobar. Već sam bio prije sedam godina na Supertalentu, ali to je bio sasvim drugačiji izričaj i ne bih uspoređivao te nastupe. Eto, nije prošlo dobro'', iskreno je kazao Mario koji možda jednom krene stopama svojem sugrađanina Maksima Mrvice.

''Maksim je veliko ime. On je profesionalac, a ja sam obični ulični svirač i teško da bih se s njime uspoređivao'', skroman je ovaj mladić koji za život zarađuje svirajući na ulici.

Mario Guberina (FOTO: Instagram)

''Tako je, ja vam sviram po ulicama. Imam i onaj šešir gdje ljudi mogu ubaciti novac. One koje uspijem oraspoložiti, oni nešto bace u šešir, a ove koje ne uspijem oni samo prođu. Već godinu dana sviram tako, a prije sam imao posla po restoranima. Ako imate zakazane gaže u restoranima i ako znate da je novac siguran, onda je to naravno isplativije, ali nekada i cesta zna biti dobar honorar. Nekada vam se na ulici dogodi eksplozija. Sve ima svoje prednosti, ali teško je biti ulični svirač. Dosadilo mi je više. Ne idem više s guštom na posao. Naporno je to. Iskreno ću vam reći, sada izlazim na cestu samo kada sam raspoložen'', otvorio je dušu Mario koji je inače u rodu sa slavnim glumcem Špirom Guberinom.

''On mi je rođak po tatinoj liniji. Neko četvrto koljeno mi dođe. Špiro me nažalost nije nikada slušao, a i nisam ga vidio već dugi niz godina'', otkrio je glazbenik iz Šibenika.

