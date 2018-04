Pjevačica Maja Bajamić u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' oduševljava talentom, a sada je podijelila i kako sve to izgleda iza kulisa

Maja Bajamić jedna je od natjecateljica showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a iz emisije u emisiju oduševljava svojim talentom i transformacijama. Dosad se preobrazila u Carla Douglasa, Doris Dragović, Panjabi MC-ja i Arethu Franklin s čijim je nastupom i pobijedila.

Iako na prvu nastupi kandidata ovog popularnog showa izgledaju jednostavno, iza svega stoji jako puno truda, priprema i upornosti.

No Maja je uz video na Instagramu odlučila ispričati i pokazati kako to sve izgleda prije izlaska na pozornicu, bez obzira na to imali oni dobar ili loš dan.

''Evo prave istine. Na ovoj snimci imam stvari, mengu, menstruaciju ( ko li već kako kaže). Drugi Dan. Ranjiva sam, bipolarna Itd. (Bolne) sise su mi podvezane (volim vas cure iz kostima) onim steznin zavojem; (da nekoga ne daj Bože ne usmrtim pri naglim okretima).

Pao mi je cukar, pijem kolu nakon 2 godine da se ne srušin. Noge natekle, kao u one jedne, flasteri grle moje pokojne male nožne prste koji su ostali u gracioznim štiklama Doris Dragović. @ivana.zecic prska boju u svih 16. Tampon je, zna se di je, bijeli kimono, ruke opiturane... braćo moja, reka bi Izet.

Ali gledaj, za lipotu se trpi, HAHAAHAHAHAH. (Sve je lakše kad se pogledan u ogledalo). Htjela sam reći: puno emocija i priča se krije iza svakog našeg super - zabavno - smiješnog nastupa. Puno divnih ljudi ih dijeli i stvara s nama... puno je tu ljubavi, svitu moj.

Zato san sritna i zahvalna i kad prije ludila i izlaska tamo na moju zelenu livadu (pozornicu) pustin koje dvi tri suze boli odnosno ljubavi (jer ljubav je bol) i odem tamo dat najbolje od sebe vama, ovom Svemiru i životu. Hvala vam, život je lip @tlzphr'', napisala je Maja, a i njezini pratitelji složili su se s njom da joj nije lako.

