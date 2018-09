Lucia Glavich Mandarić novo je lice u svijetu glume, a nama je otkrila i nekoliko detalja iz privatnog života.

Lucia Glavich Mandarić jedna je od mlađih glumica čije lice krasi tv ekrane. Naime, Lucia je dobila angažman u seriji ''Na granici'', a budući da je iznimno simpatična ne sumnjamo da će njezina popularnost rasti iz dana u dan.

''Nemam pojma što znači biti popularan. Malo me čak i strah toga. Bojim se te vrste pozornosti da će me svi prepoznati. Spreman si kao glumica na to ali na to te nikada nitko ne pripremi. Uz popularnost idu i lijepe stvari, važno je fokusirati se na lijepe stvari'', iskrena je Lucia koja je oduševljena projektom na kojem radi.

Lucia Glavich Mandarić (FOTO: Dnevnik.hr)

''U ovom projektu su divni ljudi, ugodna atmosfera i nisam mogla bolje poželjeti'', otkriva mlada glumica.

Ipak, nas je zanimalo kakav je Lucijin ljubavni status. Tu je bila škrta na odgovorima, no nešto smo ipak izvukli iz nje. ''U dužoj sam vezi. Volim stabilnost u ljubavi, ali i općenito u životu. Kod muškarca volim da je šarmantan, karizmatičan i da ima dobar smisao za humor. Fizionomija nakon ovih kvaliteta'', otvoreno je priznala Lucia koja dečka skriva kao zmija noge. ''Dečko nije ljubomoran, on mi je velika podrška i zahvalna sam što ga imam uz sebe'', nadodala je glumica koja trikove zanata ne koristi kako bi bolje prošla u životu.

Lucia Glavich Mandarić (FOTO: Dnevnik.hr)

''Ne koristim glumu u svakodnevnom životu. Barem ne više nego drugi, snalazim se u situacijama kada možda nešto ne ide u moju korist'', iskrena je.

Lucia u seriji glumi lik Ivane Masle. Ivana je najmlađa unuka i najmirnija. Na prvi pogled „mišica“, blage naravi i neuglednog izgleda ispod kojeg se krije lijepa i strasna djevojka. Ivana je sva u romantici i književnosti s ljubavnom tematikom. Zaljubljena je u fra Božu i koristi svaku priliku da mu bude u blizini. Ne zavodi ga nego ga samo s divljenjem gleda. Ona je uvjerena da je spremna do kraja života tako živjeti. Naivna je, ali nije glupa, ona naprosto vjeruje da su svi ljudi dobri. I dok je Petrino oružje osmijeh, Ivanino su oči koje hipnotiziraju fra Božu.

Lucia Glavich Mandarić (FOTO: Dnevnik.hr)

Za više informacija posjetite novatv.hr, a propuštenu epizodu pogledajte besplatno na novatv.hr.