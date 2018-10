View this post on Instagram

Uzdignute glave i spremna na borbu zelim vam reci kako ti zlocesti ljudi koji su mi hakirali instagram profil dan nakon sto sam primila divno priznanje Elle-a za najbolju fashion influencericu 2018. moraju i hoce odgovarati za sav kriminal koji rade jer ovome se mora stati na kraj . Sav strah, nemoc i tugu koju osjecam ne zelim niti najgorem neprijatelju . Krađa identiteta, ucjena i iznuda, pshicko maltretiranje, neovlasteno upadanje u moj zivot kroz nesto sto sam polako i strpljivo sa puno ljubavi gradila posljednjih 5 godina, sto sam zivjela i uzivala maknuto je jednim klikom . Da, neki ce reci ima i gorih stvari, pa to je samo instagram... ima da, nek’ smo svi zivi i zdravi ... ali vjerujte da ovo nije “samo instagram” i da mojih preko 23 tisuce pratitelja nisu bili tek pratitelji nego moja obitelj ... to je moj zivot, moj posao i moja ljubav ... hvala vam svima i cuvajte svoje profile !!! ♥️