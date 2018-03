Katy Perry poprilično je iznenadila javnost kad je poljubila mladića koji je došao na audiciju za show 'Američki Idol'. Učinila je to nakon što joj je ispričao da je konzervativno odgojen i da se još nikad nije poljubio

Katy Perry priredila je golemo iznenađenje mladiću koji ima tek 19 godina. Naime, Benjamin Glaze prijavio se na glazbeni talent show , a sve kako bi dobio priliku ući u svijet glazbe i prestati raditi kao blagajnik.

Ipak, uz priliku da pokaže kako pjeva Benjamin je dobio priliku poljubiti članicu žirija Katy Perry, što je nekima možda i veća želja nego proći na audiciji.

Benjamin je ušao u studio i počeo pričati o sebi. Kazao je kako je posao blagajnika dobar utoliko što ima priliku upoznati puno simpatičnih djevojaka, no kako je konzervativno odgojen te da se još nikad nije poljubio s djevojkom.

Kada je to čula Katy Perry odmah joj je sinula ideja da to promijeni. Pozvala ga je i kazala da ju poljubi u obraz. Benjamin je to učinio no Katy je kazala kako želi još jedan. Kada je mladić krenuo poljubiti je, Katy se brzo okrenula i poljubila ga usta što je mladića šokiralo.

Mnogi gledatelji ovo su opisali kao seksualno zlostavljanje te smatraju kako pjevačica nije ispoštovala njegova vjerska uvjerenja.