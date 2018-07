Glumica Jelena Perčin na Facebooku se pohvalila svojim suprugom, glumcem Momčilom Otaševićem.

Tako to rade pravi muškarci!

Domaća glumica Jelena Perčin na Facebooku se pohvalila svojim suprugom, također glumcem, Momčilom Otaševićem.

Atraktivni par trenutno odbrojava sitno do rođenja njihovog prvog djeteta, djevojčice, a spretni tata bacio se na sastavljanje krevetića za malenu.

"Sitno brojimo. Moj muškarac u kući je najbolji", napisala je glumica ispod nekoliko fotografija svojeg supruga kako slaže krevet.

Da stvar bude zanimljivija, i ponosni tata se na Instagramu pohvalio snimkom sastavljanja istog te nije propustio da sam sebe nazove "majstorom".

A post shared by Momcilo Otasevic (@olicmom) on Jul 24, 2018 at 1:10pm PDT

Podsjetimo, par je u svibnju ove godine uplovio u bračnu luku nakon 2 i pol godine veze, a vjenčanje je održano u Crnoj Gori.

"Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali", komentirala je Jelena odnos s mladim crnogorskim glumcem za IN Magazin.

A post shared by Momcilo Otasevic (@olicmom) on Sep 8, 2017 at 3:43pm PDT

Glumica iz prvog braka sa zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem ima kćer Lotu, dok će Momčilu ovo biti prvo dijete.