Ivica i Kristina pronašli su sreću u ljubavi zahvaljujući emisiji "Ljubav je slijepa". Nedavno su pale čak i zaruke.

Da je ljubav nepredvidiva na svojoj koži uvjerili su se Ivica Kudelić i Kristina Koren. Akteri pilot projekta Nove TV "Ljubav na slijepo" zaljubili su se pred malim ekranima i započeli svoju ljubavnu idilu koja je ubrzo rezultirala i zarukama. Ivica je Kristinu zaprosio na Plitvicama, a prosidba je bila jako romantična.

"Zaprosio me na svoj imendan. Bili smo na izletu na Plitvičkim jezerima i kod jednog jezera predao mi je pismo. Krenula sam ga čitati i nakon što sam došla do kraja on je samo kleknuo i izvadio prsten. Odmah sam pristala", otkriva za SHOWBUZZ.hr Kristina.

Svoju vezu u početku su održavali na daljinu, no ubrzo je Ivica zbog Kristine napustio Glinu u kojoj je radio u jednom poštanskom uredu. "Doselio sam se kod Kristine i njezino troje djece u Zagreb. Tražio sam premještaj i odobrili su mi ga. Bilo nam je dosta naporno svaki vikend putovati pa smo se odlučili na taj korak. Oboje smo htjeli isto i sada u tome zaista uživamo", dodaje Ivica.

Ni jedan, a ni drugi romansi se nisu nadali. Na sudjelovanje u emisiji odlučili iz čiste znatiželje ne sluteći da će im se život promijeniti iz temelja. "Nisam nikako očekivala ovako nešto. Bila sam 10 godina sama i upala sam već u neku svoju sigurnu luku. Ovo me sve šokiralo i iznenadilo", govori Kristina koja je već od prvog dodira shvatila da s Ivicom želi provesti ostatak života. "Čim me zagrlio znala sam da je to to. Počela sam se sva tresti od uzbuđenja. Sama sam sebi govorila "nećeš se valjda odmah zaljubiti", ali dogodilo se. Odmah sam znala sam da je on druga polovica mene", kaže Kristina.

Ni Ivici nije trebalo dugo da shvati da je upravo ona žena stvorena za njega. "Svidjela mi se već na prvi pogled, a što smo više vremena provodili zajedno shvatio sam da je Kristina ona prava", ističe Ivica. Pri prvom susretu emocije su ga, baš kao i Kristinu, potpuno obuzele. "Bio sam jako nervozan i pod stresom od silne znatiželje što će biti dalje", iskreno priznaje Ivica.

Zajedničkih planova za budućnost imaju na pretek, a jedan od njih je i vjenčanje. No, čini se da će s time ipak pričekati. "Čekamo crkveno poništenje braka i s moje i s njezine strane. Čak i ako to ne uspijemo realizirati do vjenčanja će sigurno doći. Strpiti ćemo se", kaže Ivica.

Iz prijašnjih brakova zajedno imaju čak šestero djece, a ne isključuju mogućnost da nakon vjenčanja svoju ljubav okrune i prinovom. "Prepustiti ćemo to višoj sili. Ako bude bude", zaključuje kroz smijeh Kristina.

Emisiju ''Ljubav na slijepo'', besplatno pogledaj na novatv.hr.