Nogometaš Toma Bašić vjernicima u crkvi u Dugom ratu ispričao je da je iako potječe iz tradicionalne obitelji ponekad i zastranio, no da ga je iz svega izvukao brat blizanac

Toma Bašić ima 21 godinu i igrač je Hajduka, a javnost je iznenadio svojim svjedočenjem vjere koju je podijelio s vjernicima u crkvi sv. Josipa u Dugom Ratu.

''Počeo sam igrati loto, a nakon nekog vremena i kockati u kasinu. Mi imamo svoj razum i svoju volju, ali zmija je uvijek tu da nas odvuče s pravog puta. Jednog dana nazvao me je moj brat blizanac Jakov i tijekom razgovora s njim priznao sam mu da idem u kasino. On me nije osuđivao, nego je razgovarao sa mnom s ljubavlju i nakon toga više nisam išao kockati. Prošao bih kraj kasina i ništa me ne bi vuklo unutra. Moj brat mi je ljubavlju pomogao da živim normalnije. U tom periodu kad sam se ostavio kockanja imao sam dosta slobodnog vremena, a to nije dobro ako nije organizirano. Mnoge mlade koji imaju viška vremena privuku laptopi i igrice na njima, a ustvari treba što manje koristiti internet jer je tamo sve postavljeno da nas odvuče od onoga što zaista trebamo'', prenosi Slobodna Dalmacija.

Toma je odrastao u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, pa ga vjera prati cijeli život, a mladima poručuje da umjesto boravka uz Internet bolji boravak u prirodi gdje je Bog sve uredio.

''Imao sam čudnu ozljedu u zglobu kod palca koja me je onemogućavala u igranju i treniranju. Počeo sam čitati i gledati videa o tome što znači iscjeljenje. On je uzeo sve naše boli i patnje na sebe i zato sam počeo iskreno razgovarati s Isusom. Kad si iskren, govoriš iz srca, a kad nisi, govoriš iz glave - kazao je mladi nogometaš koji s kolegama nogometašima nekada zna zajednički izmoliti krunicu.