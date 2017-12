Finale ovogodišnjeg Supertalenta sve je bliže. Tim povodom provjerili smo gdje su i što rade bivši pobjednici danas.

Peta sezona Supertalenta oduševila je mnoge. Brojni su talenti ove godine naprosto zapalili pozornicu pa je borba za pobjedu sve tjesnija. Povodom prestojećeg velikog finala, provjerili smo gdje su i što rade bivši pobjednici danas.

Prošle godine titulu pobjednika odnio je Petar Bruno Basić. Petar je fitness trener, hobiji su mu trčanje, pole dance i street workout. Na pozornici Supertalenta pokazao je svoju strast prema pole danceu i time osvojio srca publike, a i ženskog dijela žirija. Petar Bruno je, nakon pobjede, progovorio i o predrasudama s kojima se susretao, ali svima je dokazao kako ples na šipki nije rezerviran samo za muškarce. No, gdje je Petar danas i čime se bavi? Samo za SHOWBUZZ.hr osvrnuo se na prošlogodišnju pobjedu i progovorio o svom životu nakon showa.

"Prijavio sam se u dobrovoljno služenje vojske i obuka u vojarni završila je prošli tjedan. Sad imam stanku u trajanju od dva mjeseca. Uistinu ne znam kakav bi mi život bio da nisam sudjelovao u Supertalentu, možda se ne bi značajno promijenio, no nakon pobjede otvorile su mi se neke nove prilike", rekao je Petar. Njegov život nakon showa ipak je otišao u potpuno novom smjeru. "Život mi se nakon Supertalenta promijenio u smislu da sam imao više nastupa, broj je svakako porastao. Nastupao sam na mnogo događanja. U vojsci smo također imali natjecanje. Bio sam drugi najbolji ročnik s tim da sam bio najbolji kandidat kada govorimo o motorici, odnosno tjelesnoj sposobnosti. Nakon stanke počinje mi vojna specijalizacija, ali svakako ću se nastaviti baviti svojom hobijima, odnosno fitnessom i pole danceom", zaključio je Petar Bruno.

Igrom sjena, odnosno pokretima tijela i uz pomoć svjetlosti, osvojili su najviše glasova gledatelja. Oni su Promenada klub iz Karlovca koji su naprosto osvojili svijet i odnijeli titulu pobjednika treće sezone Supertalenta. Od toga dana do danas mnogo se toga promijenilo u karlovačkom kazalištu sjena. Krenuli su brojni nastupi i gostovanja. Od 2011. godine članovi kluba se se u potpunosti izmijenili, a iz pobjedničkog sastava ostala je jedna članica i voditelj. Šest godina je prošlo od njihove pobjede, ali svoje uspjehe nižu i dalje. Desetak mladih još uvijek marljivo vježba, a također su i organizatori brojnih predstava kojima i dalje oduševljavaju Hrvatsku.

Sviranjem po zagrebačkim ulicama zarađivala je džeparac, a onda se prijavila na Supertalent. Mlada pjevačica Viktorija Novosel odnijela je pobjedu u drugoj sezoni showa. Svojim čarobnim glasom pokazala je nevjerojatan talent, a nedugo nakon pobjede snimila i svoj prvi album "Kroz šumu". Zatim je uslijedilo ostvarivanje snova. Suzanne Vega, jedna od najpoznatijih svjetskih kantautorica izabrala je upravo Viktoriju da joj se kao posebna gošća pridruži na pozornici. Mlada se pjevačica nakon toga nije pretjerano eksponirala u medijima, no vjerujemo da svojim veličanstvenim glasom i dalje uveseljava mnoge.

On je prvi hrvatski Supertalent, ali i dalje živi svoj san. Twirling majstor Tihomir Bendelja ponio je titulu pobjednika još 2009. godine. Šest godina nakon pobjede postao je trener twirlinga, a osvaja i brojne nagrade na natjecanjima. No, Tihomir je uza sve obaveze našao vremena i za studiranje. "Trenutno sam okupiran ispitima koje moram položiti na fakultetu te pripremama za Svjetsko prvenstvo koje se iduće godine krajem ožujka održava u Norveškoj. Također obavljam posao trenera u dva kluba, u Ludbregu i Donjem Kraljevcu te zajedno s trenericom Tihanom Ledenko pripremam članove za razne nastupe te za Državno prvenstvo koje se idućeg travnja održava u Solinu. U međuvremenu odlazim na seminare izvan Hrvatske. Nedavno sam se vratio iz Belgije, a krajem prosinca idem u Španjolsku. Već mi je i veći dio 2018. godine rezerviran za seminare što me izuzetno veseli. Jako mi je drago da ljudi koje susrećem na natjecanjima cijene moj rad i način na koji radim s drugim ljudima", rekao je Tihomir za SHOWBUZZ.hr.

Pobjeda mu je nedvojbeno donijela velike uspone i brojna poznanstva. "Pobjeda mi je najviše pomogla kroz nastupe za koje sam bio angažiran nakon Supertalenta te kroz veću medijsku izloženost twirlinga, ali karijeru sam gradio i još uvijek gradim putem europskih i svjetskih natjecanja gdje sam u izravnom kontaktu s ljudima koji dijele istu strast prema ovom sportu", dodaje. Kako bi njegov život izgledao da nije sudjelovao u Supertalentu, ne znamo. Ali jedno je sigurno, njegova karijera nakon showa krenula je uzlaznom putanjom. "Vjerujem da bi mi život izgledao prilično jednako kao i dosad. Jedna stvar koja bi definitivno bila drugačija jest ta da me ljudi ne bi prepoznali kada šetam ulicom, kada sam u trgovini ili kad imam neki nastup. Mogu reći da je Supertalent definitivno pomogao u širenju svijesti u Hrvatskoj o tome da postoji još jedan vrlo zanimljiv, neklasičan sport kojeg iznimno volim, a za kojeg mnogi nisu čuli", zaključio je Tihomir.