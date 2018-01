Franka Batelić novom pjesmom osvojila je i LGBT zajednicu.

Franka Batelić na glazbenu se scenu vratila pjesmom ''S tobom''. Čini se da je pjesma došla do mnogih jer Franki se svakodnevno javljaju različiti ljudi s brojnim pohvalama.

Pjesma je između ostalog osvojila i dvije djevojke koje su u ljubavnoj vezi, što je Franku toliko oduševilo da je poruku podijelila na svojem facebook profilu.

"Franka, hvala ti na ovoj divnoj pjesmi. Otkada je izašao spot s ovom pjesmom, neprestano ga gledam i slušam. Moja djevojka, inače Irkinja, nije gotovo ništa razumjela dok joj nisam prevela, ali je komentirala skupa sa mnom kako je spot predivan, kako je lokacija odlična te kako si ti također divna. Pitala sam je: 'So, Franka is beautiful because we've agreed that she looks a lot like you?' Nasmijala se zaljubljeno me pogledavši i rekla: 'No, but probably because she's Croatian.'

Prošli tjedan me iznenadila vikendom u Edinburghu, pustila mi pjesmu i spot te paralelno s tobom pjevala na presmiješnom joj hrvatskom. Grozan je pjevač, ali je izgledala božanstveno i zvučala preslatko. Na kraju je izvadila prsten, a ja sam rekla DA.

Tako da, ova divna pjesma, za mene je sasvim slučajno postala najposebnija. P.S. Super je što u pjesmi nema zamjenica koje se obraćaju samo jednom rodu tako da se svi mogu pronaći u njoj, pa i mi pripadnici LGBT zajednice. Spot je također neutralan i 'relatable to everyone'. Pozdrav iz Dublina!", napisala je na YouTubeu Frankina obožavateljica.