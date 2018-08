Fil Tilen prekinuo je vezu s djevojkom Vidom Janeković.

Fil Tilen, reper najpoznatiji po sudjelovanju u projektu Tvoje lice zvuči poznato, više ne ljubi Vidu Janeković, četiri godine stariju djevojku koju je ljubio posljednjih godinu i pol dana.

''Bila je to jedna od onih veza koje nemaju dobar temelj za budućnost, al su zabavne dok traju. Znao sam od početka da to neće uspijeti i da to nije za mene, ali pružio sam priliku. Prekid je bio romantičan i filmski, stvari su letjele s balkona'', priznao je reper za Story.

Fil Tilen, inače pravog imena Slaven Berić, trenutno radi kao radijski voditelj.