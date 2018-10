Farma je svakim danom sve zanimljivija.

Farma obiluje različitim zanimljivim situacijama, no svakako one potencijalno ljubavne su uvijek najzanimljije.

Ovogj je puta opet Roberto glavni lik, jer on je progovorio o nečemu što je bacilo sumnju na to da on zapravo potajno priželjkuje Kristinu.

Farma (FOTO: Dnevnik.hr)

Naime, prije nego li se krenulo na obavljanje dnevnih zadataka, farmeri su se raspričali. Roberto je priznao da je sanjao Kristinu, a što se događalo u tom snu, pogledajte u videu!