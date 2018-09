Farma je farmerima priuštila brojna iskustva, a mnogi od njih prvi se put susreću s određenim poslovima.

Farma je okupila ekipu koja je više, ali i manje vješta sa seoskim poslovima. Neki poslove odrađuju s lakoćom, dok nekima nije nimalo jednostavno obavljati stvari s kojima se nikada nisu susreli.

Dok neki od farmera već imaju iskustva sa životom na selu, nekima od njih je to potpuna nepoznanica. Tako se među njima našla i jedna farmerica kojoj je danas bio prvi put da muze kozu. „Bilo mi je fenomenalno!“, rekla je Matea i dodala kako će, ukoliko bude imala mogućnosti, to raditi i češće. U svemu tome pripomogao joj je Srećko: „Da nije bilo Srećka možda bi se malo više bojala, ali on mi je pridržao kozu.“ oduševljeno je rekla Matea.

Osim posla, Farmu je obilježilo i dobro raspoloženje. Čini se kako je Matea danas bila jako dobre volje. Svoje dobro raspoloženje širila je na druge farmere pjesmom prikladnom za njihovu svakodnevicu koja ih čeka idućih mjeseci. Koja se pjesma našla na njezinom glazbenom repertoaru, pogledajte u videu.

