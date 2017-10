U komentarima je objasila da joj nije jasno gdje su joj kilogrami budući da i dalje nosi isti konfekcijski broj. Inače, Ella Dvornik je u osmom mjesecu trudnoće.

Ella Dvornik uživa u čarima trudnoće i ne libi se to pokazati na svojim društvenim mrežama. Da je prema nekima život milosrdniji no prema drugima, pokazuje i Ella svojim sjajnim izgledom u ovim blaženim danima. Obavijestila je danas svoje obožavatelje da je, dosad, dobila 18 kilograma u trudnoći, no ni samoj nije jasno gdje su jer se na Elli jednostavno ne vide.

"Di je tih novih 18 kila, mamicu im njihovu", zapitala je Dvornik. U komentarima je objasila da joj nije jasno gdje su joj kilogrami budući da i dalje nosi isti konfekcijski broj. Inače, Ella je u osmom mjesecu trudoće, trenutno teži 68 kilograma, a ostala je trudna sa svega 50.