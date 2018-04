Edin Hasanović, njemački glumac bosanskog porijekla, svojim govorom je digao Njemačku na noge.

Svi njemački mediji bruje o Edinu Hasanoviću, mladom 26-godišnjem glumcu rođenom u Zvorniku u BiH. Edin živi i radi u Njemačkoj, a zajedno sa legendarnom njemačkom glumicom Iris Berben, vodio je dodjelu ovogodišnje Njemačke filmske nagrade.

Edin se etablirao na njemačkoj sceni, ima zapažene uloge, a dobitnik je i nekoliko nagrada.

Naime, Edin je na dodjeli pokazao svoj stav o ksenofobiji, a obradio se Björnu Höckeu, njemačkom političaru koji je pronacistički orijentiran.

''Pitam se kakav je to osjećaj kada se čitav život boriš protiv izbjeglica tvrdeći da će one pregaziti tvoju zemlju, razvodniti kulturu, izazvati nemire... A onda sjediš u svom domu, upališ televizor, a netko tko je bivši izbjeglica moderira Njemačku filmsku nagradu. To je baš gadno! Izbjeglica je čovjek koji bježi. To je stanje, ali nije identitet. Jasno, integracija se odvija u oba smjera, ali ljudi nisu problem'', kazao je mladi bosansko njemački glumac koji je ovom izjavom pokrenuo lavinu komentara.