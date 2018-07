Stjepan Hauser ovih se dana odmara u svojoj Istri, gdje se priprema za veliki koncert u pulskoj Areni.

Violončalist Stjepan Hauser, naš svjetski poznati glazbenik, uskoro će, točnije 24. kolovoza, u Pulskoj Areni održati koncert Hauser&Friends, za kojeg mu je želja da ostane svima u dugom sjećanju. Stjepanu se na pozornici neće pridružiti Luka Šulić s kojim smo ga navikli gledati i s kojim tvori dvojac 2Cellos, ali zato će nastupiti Zagrebačka filharmonija, kosovski gitarist Petrit Ceku, latvijska harmonikašica Ksenija Sidorova, američka violinistica Caroline Campbell te uzbekistanska pijanistica Lola Astanova.

Uoči velikog koncerta, Stjepan je u intrevjuu za magazin Gloria otkrio nekoliko zanimljivih, dosad nepoznatih, detalja iz privatnog života – što se zapravo dogodilo s Jelenom Rozgom, zašto nije položio vozački ispit te veliku strast prema sportu i vatrenom navijanju za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Svi se sjećamo Stjepanove veze s pjevačicom Jelenom Rozgom, koja je trajala dvije godine te da se često nagađalo da je ta ljubavna priča bila zapravo marketinški trik, no on otkriva kako to ipak nije točno.

“Nisu mi jasne takve teorije. Zar bi netko iz marketinških pobuda bio u vezi dvije godine?! Život nas je odveo u različitim smjerovima. Ali bilo nam je prekrasno dok smo bili zajedno i to će mi iskustvo ostati u lijepom sjećanju.“

Sjepanu možda ne ide u ljubavi, ali njega to ne brine jer voli biti vuk samotnjak i imati svoju slobodu. No ono što nikako ne voli je - voziti automobil. Točnije, čak je tri put pao polaganje vozačkog ispita jer se teško fokusira i mislima je stalno odustan. “Lebdim u sedmom nebu, nekoj glazbi... Uglavnom, duhom sam odustan pa je i za mene i za druge pametnije da ne vozim. Triput sam probao i triput pao na ispitu“, otkrio je Stjepan za Gloriju.

Iako možda nema hrabrosti sjesti za volan, Stjepan je bio dovoljno hrabar da u hrvatskom dresu izađe pred londonsku publiku samo dan nakon poraza Engleske nogometne reprezentacije od Hrvatske na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu i našali se na taj račun. Englezi mu zbog provokacija nisu zamjerili, upravo zahvaljujući glazbi zbog koje je nastao pravi raspašoj.

