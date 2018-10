David Prajz živi s plastičnom lubanjom, a njegova je priča nevjerojatna.

David Prajz i Tin Hadžiomerspahić mnoge su oduševili svojim nastupom na Supertalentu, no malo njih zna što se krije iza ovog dvojca koji su nevjerojatni u disciplini extreme rollers.

Naime, naizgled radi se o dvojici običnih mladića iz kvarta, no jedan od njih ima priču od koje ćete se naježiti. David je imao čak četiri operacije glave, a veći dio lubanje mu je od plastike. Ovaj mladić ispričao nam je svoju strašnu priču, no ona ga svejedno nije natjerala da odustane od ekstremnog rolanja.

''Otišao sam na natjecanje s majkom i bratom. To je bilo u Pečuhu, u Mađarskoj. Pobijedio sam u kategoriji amater i nakon toga sam želio napraviti jedan trik za gledatelje. Nisam imao kacigu. Pao sam na glavu, a potom sam pao u komu. Tamo je bio jedan doktor pa mi je on pomogao da ne padnem u nesvijest. Pukla mi je glavna arterija u glavi. Bio je to golemi hematom. Veliki dio lubanje trebalo je odrezati. U bolnici sam bio 15 dana, a od toga 5 dana u komi. Godinu dana nisam imao dio glave, pa sam u školu išao s kapom. Svi su me čudno gledali, a doživio sam i situaciju kada me jedan dečko zaustavio i mislio da glumim nešto, da imam lažne ožiljke. Tek nakon što se tkivo oporavilo vratili su mi dio lubanje i ja sam se vratio opet na scenu. Nažalost tijelo je odbacilo to tkivo i opet mi je nastala rupa u glavi pa sam opet morao ići na operaciju. Bio sam na četiri operacije'', opisao je David nevjerojatnu životnu priču iz koje je izašao jači no ikad.

''Nakon svega toga preselio sam roditeljima u Njemačku. Otišao sam u Bavarsku i neko maleno selo gdje nije bilo ni interneta. Radio sam kao kontrolor u jednoj tvrtki za proizvodnju prozora. To mi je bilo jako loše iskustvo, još sam upisao autoškolu, a onda se otac odao alkoholu pa sam odlučio preseliti u Bonn. Počeo sam prodavati voće i povrće i to mi je bilo odlično jer sam savladao njemački jezik. Sada sam upisao fakultet, studiram kemiju'', otkrio nam je ovaj poseban mladić.

David Prajz (FOTO: Facebook)

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.