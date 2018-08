Blake Lively je u mladosti bila jedna od velikih obožavateljica grupe Spice Girls, a čini se kako se voljela pretvarati da je i ona jedna od članica.

Glumica Blake Lively priznala je da se oduvijek voljela pretvarati da je netko drugi i uvjeravati druge ljude u to, pogotovo tijekom djetinjstva i to one mlađe od sebe.

Dokaz tome je fotografija iz davne 1997. godine koju je ovih dana pronašla 26-godišnja djevojka Bria Madrid, a koja je nastala na koncertu nekad najpoznatije ženske pop grupe Spice Girls.

Ono što je zanimljivo je da je Bria bila uvjerena kako se fotografirala s članicom Spice Girls, Emmom Bunton, poznatijom pod nadimkom Baby Spice ali fotografirala se s totalno drugom plavušom.

A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Aug 4, 2018 at 9:17am PDT

Ta je plavuša danas jedna od najuspješnijih holivudskih glumica, a znamo je i iz serije “Tračerica“. Riječ je o Blake Lively, do koje je sporna fotografija također stigla pa ju je čak objavila na svom Instagramu.

“Pretvaranje da si netko drugi... Od 1997. godine. Hvala ti za ovu fotografiju s koncerta Spice Girls. Žao mi je ali mi nije žao što sam te zavarala i što si mislila da sam Emma Bunton“, napisala je Blake.

Blake doista podsjeća na Baby Spice, zahvaljući frizuri i odjevnoj kombinaciji. Vijesti se Internetom brzo šire pa je fotografiju vidjela i Emma koja joj je poručila da odlično nosi kečke.

Podsjećamo, šuškanja o ponovnom okupljanju Spajsica su sve glasnija i češća pa će Blake i Bria možda imati novu priliku za zajedničko uživanje u koncertu omiljene grupe.