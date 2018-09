Patrik, Erik, Dominik, Jakob i Petra osvojili su naša srca kada su se prošle godine pojavili u showu Supertalent kao plesna skupina Atomi. Nakon što su predstavili svoju točku, teško je bilo pojmiti da se iza ideje, koreografije i svjetlećih kostima nalaze osnovnoškolci i srednjoškolci. Iako na prvu djeluju sramežljivo, jednom kad obuku odijela i ugase svjetla, Atomi prirede spektal dostojan svjetskih pozornica.

Godinu dana nakon Supertalenta plesna petorka i dalje ostvaruje svoje snove. Uz školu, koja im je, kako kažu, na prvom mjestu, uspijevaju odlaziti na nastupe svaka dva-tri tjedna. ''Dobili smo dosta novih nastupa i doživjeli ono što nikad ne bismo bez Supertalenta. Prešli smo cijelu Hrvatsku. Bili smo u Dubrovniku, Šibeniku, Rovinju, Poreču, Zagrebu, Osijeku, Varaždinu'', prepričava nam Patrik, petnaestogodišnji vođa skupine.

O popularnosti među vršnjacima nerado govore, ali ističu kako su svi ponosni na njihov uspjeh. O tome govore i ponude ostalih učenika koji su im se nakon showa željeli pridružiti. No to zahtijeva predanost kojoj se ne mogu svi prilagoditi. ''Dobili smo dosta ponuda za nove plesače, ali ipak smo ostali u originalnom sastavu. Treba naučiti baratati s odijelima, napraviti nova odijela za nove plesače i naučiti ih koreografiju. Nekima je bilo previše uskladiti to sve sa školskim obvezama'', objašnjavaju.

Atomi tjedno imaju tri probe po sat vremena, no to im je gušt jer svi vole ples, znanost i jedni druge. ''Volimo dolaziti na probe i nastupe jer se svi zajedno zabavljamo i družimo s prijateljima'', rekao nam je Jakob, dok je Petra objasnila kako je došlo do imena plesne skupine: ''Prije jedne školske predstave bili smo na satu kemije i nismo znali kako da nas predstave na tom nastupu pa smo nekako došli do imena Atomi i tako je ostalo''.

Snimljeno s Huawei P20 Pro, Light painting (Foto: Nova Studio)

Prije nego su došli na ideju o plesu sa svijetlećim odijelima, Patrik, Erik, Dominik, Jakob i Petra plesali su dvije godine break dance, hip hop i jazz te na jednom takvom natjecanju osvojili četvrto mjesto u svijetu.

Nakon toga htjeli su napraviti nešto novo što će ih razlikovati od drugih plesnih skupina. ''Htjeli smo spojiti tehnologiju i umjetnost i tu se rodila ta ideja. Prva odijela bila su napravljena za školsku predstavu, da vidimo kako će ljudi reagirati. Napravili smo odijela od cijevi, kartona i obične garderobe. Cijevi smo lijepili vrućim ljepilom, a kad smo trebali nastupati, sve se ugasilo. Jedno po jedno odijelo je odlazilo. Na kraju je ostalo samo jedno. Publika nije znala što se događa. To je bio prototip, nakon toga smo počeli unaprjeđivati, počeli smo koristiti vezice umjesto vrućeg ljepila, kombinezone umjesto kartona. Trebalo nam je godinu dana da usavršimo odijela'', prisjetio se Patrik.

Plesni su im uzori Justine Tiberlake i Jason Derulo, a na upit tko im je uzor kada je znanost u pitanju, svi su kroz smijeh rekli Tesla. Nisu zaboravili ni na Igora Barberića, za kojeg napominju da im je bio od velike pomoći za vrijeme njihova sudjelovanja na Supertalentu.

U budućnosti i dalje planiraju plesati i očaravati novitetima. ''Želimo pripremiti nešto novo, nešto što još nije osmišljeno, isto tako efektno kao što je light show'', govori Patrik, koji ističe da uskoro planiraju otvoriti službenu stranicu pa svaki svoj korak prate i snimaju.

Snimljeno s Huawei P20 Pro (Foto: Nova Studio)

