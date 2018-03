Kad je prije nekoliko mjeseci postao vlasnik stana u središtu Zagreba, modni dizajner Aleksandar Šekuljica iz modnog dvojca ELFS, odmah je znao kako će ga preurediti u dom iz bajke. Inspiracija su mu bili interijeri luksuznih hotela. Osobni pečat dao mu je dizajniranjem komada namještaja.

U samo dva mjeseca derutni stan od 80 četvornih metara, Aleksandar Šekuljica je pretvorio u luksuznu oazu, koju dijeli sa svojim ljubimcima Nalom i Jerryijem. Ugođaj hotela s pet zvjezdica upravo je ono što je htio postići.

''Kad sam sa kolegom Ivanom pričao o tome čak mi je rekao pazi da ti to ne dosadi jer kad ideš u hotel to ti je super, a sad zamisli da to imaš cijelo vrijeme doma možda bi ti i dosadilo ne bi ti više to bilo to ali nije mi dosadilo, sviđa mi se'', kazao je Aleksandar.

''U produžetku spavaće sobe, ravno se nalazi garderoba, ovdje je radni kutak, a ondje je kupaona'', pokazao nam je svoj stan Šekuljica te otkrio kakve su reakcije prijatelja.

''Pa svima se sviđa, svi su zadovoljni radi mene, znaju da sam se htio preseliti negdje gdje će mi posao biti bliže i znaju koliko mi je bitno da mi je sve nadohvat ruke. Još kad je sve ovako lijepo ispalo i u ovako kratkom roku onda su svi još sretniji'', prepričava dizajner.

Kritika koju najčešće dobije jest da u dnevnom boravku ima previše komada namještaja. No za to postoji razlog. Aleksandar nije ljubitelj zadimljenih prostora pa se s prijateljima radije druži u intimi svojeg doma.

''Sjedeća garnitura, naslon za krevet i tepisi nose potpis modnog dvojca ELFS. Prvi su se put upustili u dizajn namještaja.

''I tako se nisam mogao odlučiti za konfekcijski namještaj koji ima po salonima namještaja i tako mi se ukazalo da bi trebalo nešto nacrtati izvesti i bilo je kasnije sve poprilično jednostavno. Imam dojam da je sve došlo brže nego da je naručeno iz nekakvog salona gdje bi se možda to trebalo čekati ili tako nešto'', objasnio nam je Aleksandar čiji dom možete pogledati u video priči.

