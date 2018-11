2011. godine okrunjena je kao najljepša na izboru Miss Hrvatske. Katarina Prnjak svoja je iskustva iz svijeta mode i ljepote odlučila podijeliti s najmlađima. Naime, bivša Miss Hrvatske pokrenula je školu za manekene.

Sedam je godina prošlo otkad je Katarina Prnjak izabrana za Miss Hrvatske. Mnogi su joj prije izbora govorili da nema idealnu visinu, no ona ih je pobjedom sve razuvjerila. Svoje iskustvo i tajne mankenstva danas ona prenosi mladima. Naime, Katarina je pokrenula školu za manekene, gdje uživa u radu s djecom.



"Došla sam na ideju jer sam i sama bila polaznica sličnog tečaja manekenstva u Šibeniku. Bila sam u agenciji koja nas je isto tako učila na koji način šetati, pozirati, imati pravilno držanje i kako da poradimo na vlastitom samopouzdanju, što je meni nekako najbitnije od cijelog tog tečaja''.



Još od svoje pete godine Katarina samouvjereno vlada modnim pistama. Na njezinu tečaju mlade očekuje ozbiljan rad te s budućim modelima radi na hodu, držanju te zdravoj prehrani. Svaki Katarinin savjet vezan za poziranje pred fotografom djevojke marljivo slušaju i primjenjuju.



"Malo nagnuti glavu, ja ću otkriti lice. Maknuti kosu da se što više vidi tog lica. Ja bih bila najsretnija da sve imaju dignuti rep, ali one to ne žele, naravno'', objašnjava Katarina.



Mankenstvo je za nju bilo divno iskustvo te ne žali ni za čim. Čak ni za onim neugodnim trenucima u Kini, gdje se održavao svjetski izbor za Miss svijeta, kada je, kaže, kao mlada djevojka u dalekoj zemlji bila potpuno prepuštena samoj sebi.



" Ne planiram se vraćati na tu priču, ali čisto želim spomenuti da je to bio jedan ljudski nemar, čisto je samo odrađen jedan dio posla. Ja to sigurno neću raditi. Čega se god uhvatim, znam da ću odraditi – radim na način da budem ja zadovoljna i da budu moje cure zadovoljne", tvrdi.



I više nego zadovoljna je lijepa Šibenčanka u ljubavnom životu. U dugogodišnjoj je vezi, no brak će, kaže, još malo pričekati.



"Samo te čekam onako na kraju. Nema ništa novo, to ti svaki put kažem. Dečko je uvijek isti, pet i pol godina. Nema ti tu velike promjene već smo stari bračni par, ali nismo potpisali, tako je to otprilike", govori Katarina.



Upravo je dečko Katarinin najveći oslonac u životu. Ali i rame za plakanje. Uvijek je sasluša i savjetuje.



"On je upućen u apsolutno sve. On je večeras možda bio nervozniji od mene, onako, hoće li to sve biti OK, treba li mi što pomoći. Velika mi je podrška u svemu što radim i mislim da zato to tako nekako funkcionira. Često sam i ja na putu i on što se tiče svog posla, tako da tu nema povjerenja i pomaganja, ne bi funkcioniralo", govori.



Okružena djecom, Katarina svoje dane provodi nasmijana. Kaže, potpuno je fokusirana na posao. Iako je, naravno, u Dalmaciji stalno zapitkuju bude li joj se majčinski osjećaji.



"Ne mogu reći da se još bude. Ja sam sad cijela u ovome što radim. Ovo je sad moja beba otprilike. A po pitanju majčinskih osjećaja to će te znati svakako, pa vi sve saznate. Vi znate i prije nas, ali svakako vama ide ekskluziva u vezi svega'', obećala nam je.



Ekskluzivno ili ne, Katarina trenutačno živi svoj san. A sve ostalo, kaže, doći će u pravo vrijeme.

