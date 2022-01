Ekipa In magazina zavirila je u fotoalbume mladosti i djetinjstva poznatih Hrvata da bi saznali kakvi su bili kao djeca. Mladen Grdović i Duško Lokin imali su duge plave uvojke, Maja Šuput pokazala je fotografije i otkrila da je bila bucmasta i ćelava beba, a Škoro kaže da je njegovo djetinjstvo proteklo u siromaštvu, ali sretno. Zvjezdani vremeplov pali naš Davor Garić.

Ova djevojka danas broji okruglih šezdeset. Prisjetila se Doris Dragović svoje mladosti, a i Nina Badrić je posegnula u album uspomena iz djetinjstva. Možete li prepoznati ove slavne Hrvate dok su bili klinci? Mali Luka Nižetić, Ivan Rakitić, Ella Dvornik, Franka Batelić, Mia Dimšić. Nema šanse ni da prepoznate Maju Šuput.



''Evo samo da znaš da sam ja od malih nogu krenula s uređivanjima, moja mama je bila frizerka i tu sam imala dvije godine i u stanu gdje smo živjeli smo imali frizerski salon i onda sam ja s tim ženama stalno što su one radile to sam i ja, tad je hauba još bila in, nije bilo ovih grijača kao danas, pa sam si uvijek stavljala te mrežice i kako si je neka baka frizirala, tak sam se i ja. I s devet godina sam već imala prvi minival. Mama mi je rekla da prvih godinu dana kad sam se rodila nisam plakala i da su se čak bojali kako ovo dijete ne plače, godinu dana nisam plakala i nisam imala kose, bila sam ćelava, debela i samo sam se smijala'', priča Maja.



Vlado Kalember u mladim je danima žene bacao u trans. Jasno je zbog čeg. A evo kako je izgledao kao beba.



''To smo moja sestra i ja. Tada uopće imati kolica je kao danas imati avion ili helikopter. Ovo ti je slika mene iz osnovne škole, to se zvala osnovna škola Hasan Kikić. Ovo sam ja davno u svojoj prvoj radnoj sobi u roditeljskom stanu ranih osamdesetih. Ove kaubojske čizme tad su bile ultima moda. Samt hlače i kaubojske čizme'', priča Vlado.



Valovitu kosu Mladena Grdovića s početka njegove karijere teško je zaboraviti.



''Tada su i marame bile in ružičaste. 16 i pol, vidiš imao sam i kose'', priča.

Danas ga krasi crna kosa, no dok je bilo mali, Duško Lokin imao je plave uvojke.



''Valjda je to tako u to vrijeme bilo, bilo je takvo vrijeme da su se nosile...nije bilo baš novaca da se stalno šiša kao danas možda pa onda pustiš djetetu dugu kosu pa si miran godinu dana, eto to sam ja sa dvije i pol godine'', priča Duško.



Da će Jole biti veseljak i zabavljač, dalo se naslutiti još od malih nogu.



''Prvi dan škole, u Njemačkoj je taj običaj, ovo se kupi i onda ti to napuniš nekim slatkišima, gumenim bombonima. Ošišan na teću. Ovo je prva pričest u Zagvozdu, tada smo se već vratili, ja sam išao tu treći osnovne'', prisjetio se.



A prepoznajete li ovog glazbenika, političara, injženjera građevina, doktora znanosti i vinara? Škoro je ljeta u djetinjstvu provodio podno Biokova u konobi svojeg djeda.



''Nije bilo nikakvog štednjaka, jedan bronzion u kojem se varila rašćika, kada bi se ušlo u tu kužinu jedan amper kako bi mi rekli, kanta, sa kaciolom i onda si tako mogao piti vodu iz čatrnje, nije bilo bunara, nije bilo ničega, svako večer bi morali izmoliti krunicu prije nego što bi išli jest, a mirisi mog djetinjstva su i u principu ta kujundžuša, i taj duvan koji se sušio doli i nešto malo gudina što je on isto tako ima. Možda je najbolji način za opisati da je djetinjstvo bilo skromno, ali sretno. Stvarno je sirotinja to bila jedna velika, ono kad bi netko imao loptu to je već bila fora'', priča.



Pa makar bili i sirotinja, slike iz djetinjstva i mladosti uvijek nam izmame osmijeh na lice.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Kim se ljubila pred kamerama i prije nego što je postala svjetski poznata, rijetki bi pogodili odakle su ove scene +23

Holivudski ljepotan poput pravog romantika iznenadio svoju 21 godinu mlađu djevojku, čini se da ih podržava i njegova slavna bivša +14