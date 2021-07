Kada se ugase svjetla reflektora, brojne poznate Hrvatice vraćaju se kući ulogama majki i domaćica. Nives Celzijus otkrila nam je kako izgleda njezin život s dvoje tinejdžera u kući, a Borna Kotromanić kako je to s četvoricom sinova, dok Nikolina Ristović priznaje da je njezina kći Hana mnogo staloženija od nje.

Biti majka dvoje tinejdžera u današnje vrijeme, malo je reći, izazovan je zadatak. Zna to dobro Nives Celzijus, koja sa svojim sinom Leoneom i kćerkom Taishom njeguje prijateljski odnos.



''Sad su u onoj pubertetskoj fazi pa idemo iz dana u dan. Jedan dan sam najgora mama na svijetu jer nisam dopustila nešto što su htjeli, a onda drugi dan najbolja mama. Taisha uvijek kaže: 'Isuse, ja imam najljepšu mamu na svijetu! Kako si ti lijepa!''', smije se Nives.



Jasno je na koga je lijepa dvadesetčetverogodišnja Hana, kći Nikoline Ristović.



''Ja sam je uvijek puštala... Ona je mnogo staloženija i suvislija od mene, pa bi svako uplitanje bilo kontraproduktivno. Za naše opće dobro ne uplićem se previše u njezine odluke i dobro je ispalo, zasad je sve u redu'', priča Nikolina.



Borna Kotromanić ponosna je majka četvorice sinova. Iako su već prilično samostalni, mama je velik dio njihovih života.



''Vrlo aktivno sudjelujem, ali ne tako da se petljam, nego i oni imaju potrebu da me uključe. Rafael također, ima curu, pohvalio mi se. Imamo dosta otvoren odnos i to me veseli. Ako iskrsne neki problem u vezi s djevojkom, onda se ja tu zovem kao džoker'', priča Borna.

Tinejdžera u kući ima i bivša Miss Univere Hrvatske. Sin Ivane Delač, Noa, upisao je gimnaziju.



''Držim mu fige, prošao je s odličnim uspjehom, stvarno mi je dobar, ali stvarno je stresan taj period upisa u gimnaziju, nije to baš... Ja moram biti i mama, i tata, i prijatelj, i autoritet, sve u jedan, ali imamo izvrstan odnos. On je dosta otvoren, zreo, vrlo odgovoran, prije svega smo prijatelji iako sam majka i veliki autoritet, ali poštuje me i puno toga mi ispriča'', otkriva Ivana.



S trojicom sinova prijateljski odnos ima i glumica Daria Lorenzi Flatz, ali...



''Ima puno discipline, u smislu da se oni bave s po dva sporta, ide se i na klavir, ide se i na dramsku, a s druge strane to je divljanje preko svake mjere. Kod nas je u kući kao u zoološkom vrtu. To su tri sina, da se razumijemo! A muška djeca imaju viška energije! Evo, recimo, ja njih ne mogu smiriti. Nema te strogosti da bi se oni mene bojali da bih mogla dobiti nekog mira kod kuće. Toga nema. Jedino kad muž dođe... Ima dva metra i 110 kila, velik je čovjek, koji je blag i gotovo nikad ne viče, ali kad se on pojavi, ipak se umire i ja često govorim: 'E, sad ću zvat tatu!''', iskrena je Daria.



Bez obzira na to jesu li vam djeca malo vragolasta ili samozatajna, usmjerite ih kako mislite da je najbolje, no nemojte činiti jednu uobičajenu pogrešku.



''Roditelji nesvjesno počnu lomiti karakter svog djeteta, to je recimo za mene najveća opasnost. Treba naći balans između onoga što se mora, što je neki društveni okvir, a da to ne ugrozi individuu tog djeteta'', priča Jelena Perčin.

A onda će taj odnos roditelj - dijete, kad vas klinci prerastu, lako prijeći u prijateljski.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.