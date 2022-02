Zvjezdana postava "Plesa sa zvijezdama" je potpuno otkrivena! Tko ima skrivene adute, a tko se vidi u finalu saznajte u zabavnim minutama IN magazina.

Asim Ugljen prepoznatljivo je lice brojnih serija Nove TV – od "Kud puklo da puklo", "Na granici", "Samo ti pričaj", do "Bogu iza nogu". A sada će pokušati ostati zapamćen i po svojem plesnom umijeću.



"Znam zaplesati doma dok čistim sa slušalicama na ušima. Da ne lažem, ali ne ovakve plesove koje ćemo ovdje radit", izjavio je Asim.



U tom izazovu pridružit će mu se još jedan kazališni i televizijski glumac Marko Petrić.



"Ja računam da je ples i lupanje ritma nogom, ili gibanje glavom kad čuješ na radiju nešto, neku stvar koja ti je draga ili manje draga", zaključio je Marko.



Ako gdje zapne, Marko ima koga pitati – djevojku i plesačicu Valentinu Walme.



"Apsolutno može pomoći jer je ona prva osoba koju bih mogao pitati za bilo koji savijet ako dođe do neke nedoumnire za bilo koji plesni korak", priznao je.



Možda mu planove pomrsi glumac zagrebačkog HNK Filip Vidović. Salsa mu je već dobro poznata i to iz bliskih krugova.



"Ples je zapravo dosta u mom životu, evo moja djevojka je plesačica. Ima svoj plesni studio. Pleše i ja nekako zapravo plešem s tim također. Radi se o salsi", otkrio je Filip.



A Filip ima jaku želju naučiti još nekolicinu plesnih stilova.



"Jive i paso doble, htio bi ih jako plesati jer mi se čine izazovni, a s druge strane su mi malu uh", priznao je.



Konkurent na plesnoj pozornici showa biti će i Matija Lovrec – radjski i televizijski voditelj ali i DJ. Baš ovo potonje je kaže odabrao kako na podijima ne bi morao plesati.



"Ja bih čak još znao plesat ovo ono neke fore, čak znam i elektro boogie i te fore iz osamdesetih", otkrio je.



No, Lovrec vjeruje da svojom upornošću može daleko dogurati.



"Idemo na sve ili ništa – pobjeda", poručio je.



Skrivene plesne adute pak ne želi otkriti Ivana Čuljak koja je svoj zvijezdani put započela u Masterchefu, a danas vodi vlasitu slastičarnicu u Zagrebu.



"Ples koji konuzmiram je u mojoj kuhinji i to je to", priznala je.



No Ivana vjeruje da je podosta toga naučila i na svojim putovanjima:



"Zbog moje ljubavi prema Latinskoj južnoj Americi voljela bih da mi idu ti latinoamerički plesovi", izjavila je.

Iako na domaćem glazbenom nebu pjeva i pleše tek dvije godine, Albina Grčić već je pokazala da plesati itekako zna.



Volim raznu glazbu i nekako s tim već spajam i pokret tako da meni ples puno znači, ali ovo je definitivno ples u nekom drugom smislu", smatra Albina.



Ples pun izazova i pokreta koje treba naučiti u vrlo kratkom vremenu.



"Više se bojim ovih nekakakvih skakutavih plesova jer je to kondicijski izazovno, tipa quick step, jive", izjavila je.



No nema onog što se ne može savladati, kaže. Zvijezde će skoro doznati i svoje plesne partnere a onda prionuti na probe. I vjerujemo kako svi oni mogu zasjati punim plesnim sjajem! Ples stiže na Novu TV!

