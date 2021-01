U velikoj nevolji, potresu koji je razorio Banovinu, Hrvatska je pokazala veliko srce. Brojni su ponudili svoju pomoć, pa tako i zvijezde poput Dejana Lovrena, koji je svoj hotel ustupio za smještaj potrebitima. Svi oni koji djeluju humanitarno svjedoče kako nema ljepšeg osjećaja od onog kada znaš da si nekoga usrećio. Ova priča Jelene Prpoš za IN magazin otkriva koje zvijezde podržavaju različite akcije tijekom cijele godine, kao i tko se koristi svojim imenom kako bi ukazao na neki problem.

Tijekom cijelog svojeg odrastanja i puta prema ostvarenju snova Novak Đoković imao je potporu svoje obitelji. I baš zato zna koliko je ona važna. Stoga svojom Zakladom želi pomoći upravo djeci koja nisu imala takvu sreću.

Svako dijete, smatra jedan od najboljih igrača svijeta, zaslužuje upoznati svijet, učiti i jednostavno biti dijete.



''Pokušavam utjecati na neke stvari koje smatram da bi se trebale čuti. Imam sreću da se bavim sportom koji volim. Uspješan sam u tome, ali isto tako imam odgovornost pomoći drugima ili iskoristiti utjecaj za altruističke potrebe'', kaže.



I Marin Čilić vjeruje da baš svatko posjeduje neograničen potencijal i može ostaviti velik trag u društvu. Obrazovnim, sportskim i programima ohrabrivanja njegova Zaklada već godinama pruža mladima potporu te osigurava financijsku pomoć.

''Ne tako davno bio sam njihovih godina, išao sam za svojim snovima, a došao sam iz maloga mjesta Međugorja ovdje u Zagreb. Moji su se snovi ostvarili, ostvarili su se mnogi koje nisam mogao niti sanjati, a to sam i njima poželio. Poželio sam im veliku sreću i da ostvare snove'', priča.



Onu kako jednaku priliku zaslužuju svi zagovaraju i Izabel i Mateo Kovačić. S obzirom na to da dobro znaju kako su djeca sa sindromom Down puna ljubavi jer je, među ostalim, Izabel ponosna teta jedne neodoljive djevojčice, rad Zaklade usmjerili su i na suradnju s ustanovama koje pomažu djeci s tim sindromom.

''I prije bismo se znali družiti sa djecom s posebnim potrebama. Znali bismo ići i u domove se družiti, malo pomagati i tako, i to je najljepše. Nema ljepšeg načina nego da osobno nekoga oraspoložiš'', znala je reći Izabel.



Poznati Hrvati ne pomažu samo putem svojih zaklada ili udruga. Brojni pjevači svake se godine uključuju u različite humanitarne koncerte. Samo jedan od njih je onaj ''Želim život''.

''U ovim teškim vremenima važno je da damo potporu jedni drugima'', rekao je jednom prilikom Mate Bulić.



U odijelo Djeda Božićnjaka često uskače Mario Valentić kako bi razveselio Kolibriće. Vitalno ugroženu djecu. Baš kao i Bojan Jambrošić, koji posjećuje dječje domove, ali i zdušno zagovara udomljavanje pasa iz azila.



''Ja bih prvenstveno ljude pozvao da pogledaju kako je teško psima koji nisu udomljeni, koji nemaju svoju obitelj, pa bi možda razmislili dva-tri puta prije nego bi nekog psa ostavili vani. Ti psi nisu to zaslužili'', objašnjava Bojan.



Napuštenih pasa svojim su se videouratkom dotaknula i braća Vidović, a na stranu životinja, ali i okoliša, često stanu i svjetski poznata imena. Leonardo DiCaprio upozorava na klimatske promjene.



DiCaprio je sudjelovao i u stvaranju dokumentarnog filma te tematike, a film kao sredstvo da se čuje njezin glas iskoristila je i Angelina Jolie. Prvi koji je režirala progovara o ratu u Bosni i Hercegovini.



Kako biste pomogli drugima ili barem ukazali na problem, ne morate biti svima znani. I takozvani mali ljudi mogu pokazati svoju srčanost i humanost. Što je nekomu sitnica, drugomu je pravo bogatstvo i može mu promijeniti život.

