Foto: In Magazin

Uz obitelj, u društvu prijatelja ili na putovanju, naše zvijezde u svojem spomenaru sjećanja čuvaju uspomene na onaj najljepši Božić. Pred našim su se kamerama prisjetili najdražih darova, ali i veselog blagdana provedenog u bolnici.

''Rijetki su petci kad smo zajedno, a za Božić smo baš svi zajedno, pa mi je srce ko kuća'', rekao nam je Luka Nižetić, a radost okupljanja za obiteljskim stolom i uživanje u onim najjednostavnijim stvarima zajednički su u sjećanjima na najljepši Božić velikom dijelu naših domaćih zvijezda.

''Moja obitelj i svi za ručkom, pokloni, čekanje tog jutra i tata uvijek dozvoli taj jedan poklon večer prije, baš prekrasni rituali'', prisjeća se Viktorija Rađa.

''Sad kad sam odrastao i ne živim s roditeljima, toliko volim to kad dođemo doma, okitimo sve. Ne treba mi ništa drugo, samo da sam u najužem krugu obitelji. Ne mogu ti sad uopće ispričati neku anegdotu, samo da sam s njima i to je to'', priča Slavko Sobin.

No anegdota ipak uvijek ima, posebno kad je obitelj na okupu. Luki Nižetiću tako je sestra Petra sjećanje na jedan Božić umalo izbrisala iz glave.

''Kad sam dobio potres mozga, kad me sestra s jedne fotelje na drugu gurala nogama i onda bih ja kao letio po zraku i trebao pasti na drugu fotelju, jednom sam pao glavom u pod i završio u bolnici. Ne sjećam se da sam imao potres mozga. Kad sam pao, lagali smo doktorima, tog se sjećam, da ne bih ostao u bolnici'', prisjeća se Luka.

Uz najmilije, osmijeh na lice i našim estradnjacima uvijek izmame darovi, a kao klincima i klincezama, ti su božićni trenuci bili najuzbudljiviji.

''Sjećanja su mi bila uvijek kad sam bio dijete ono iščekivanje otvaranja darova, to mi je uvijek bilo napeto, kad će više'', priča Giuliano.

Svoje najdraže sjećanje podijelila je i Mia Dimšić.

''Najdraže sjećanje mi je bilo kad sam kao mala htjela jednu barbiku koja je bila na reklami onako skupa, haljina joj se vrtjela, imala je kad digneš na haljini boje, nekakvu šminku, svi moje generacije znat će o kojoj pričam. Uglavnom, to sam dobila pod bor i to sam jako htjela, donio je Djed Mraz, to je trenutak koji pamtim'', priča.

Neki se za Božić s Djedicom natječu u obavljanju posla.

''Za mene su blagdani uvijek onaj dio godine kada je na poslu pakao. Svi žele lijepo izgledati, žele biti lijepo obučeni, žele lijepi dočekati Novu godinu, biti lijepo odjeveni za blagdane, pa smo mi tada u poslu punom parom'', iskren je Aleksandar Šekuljica.



Ali zato Božić nosi čar spajanja prijatelja.

''Jedna od nas četiri živi u Luxemburgu, pa nam je uvijek taj dio jako drag jer ona dođe. Ne vidimo je cijele godine i onda gdje god da jesmo i što god da radimo, uvijek nam bude lijepo i ostane u lijepom sjećanju'', priča Katarina Baban.

