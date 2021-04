Ekipa IN magazina domaćim je zvijezdama odlučila malo zapapriti i otvoriti raspravu na temu ljubavne nevjere. Tko bi oprostio nevjeru, a tko to ne bi mogao ni u snu? Kome u misli zaluta netko treći, a kojoj bi slavnoj misici aferu s Bruceom Willisom suprug oprostio bez problema?

Je li vam ovaj scenarij poznat ili svojem ljubavnom partneru ništa ne tajite? Pred naše smo zvijezde stavili težak zadatak - oprostiti bračnu prevaru ili ne?

''Oprostiti bih mogla, zaboraviti nikada, a prijeći preko toga - da'', rekla je glumica Mila Elegović i dodala da će za sebe zadržati je li dosad već opraštala.

''Na samu naznaku preljuba treba odmah otići. Odmah, isti čas otići i nek' plače za tobom cijeli život. Ne može se ispričati. Kao što, spotaknuo sam se?! Spotaknuo sam se na golu ženu? Ne!'', odlučna je Snježana Mehun u svom odgovoru.

Marko Braić kaže da te stvari ne oprašta.

''Odmah prekrižiš i zdravo, ćao! Što ću ti ja onda?'' kaže Marko.



''Ja sam ti teški protivnik prevare. Nisam svetica, ali ja bih ga prvo ostavila pa bih otišla. Možda bih otišla istu večer, ali bih ga prvo ostavila. Ali ne bih ga mogla prevariti jer sam u životu i sama doživjela taj čin prevare i znam koliko to boli'', priznala je Maja Šuput.



A što ako smo tu i tamo nevjerni, ali samo u mislima. Je li maštanje o nekom trećem prevara?



''Nije, ja mislim da je to nadopuna, odnosno to će sve doprinijeti njihovu zajedničkom boljem ljubavnom životu'', smatra Matija Vuica, modna dizajnerica.

''Možda je malo prevara ako je to osoba koju znaš i s kojom bi se to moglo dogoditi. A ne ako je netko do koga nema šanse da dođeš'', komentirala je Ana Begić Tahiri.



''Pa ja mislim da sve što pomaže dobrom i kvalitetnom intimnom životu, mislim da nije naodmet'', kaže glumica Ecija Ojdanić.

Možda biste samo trebali pripaziti da u bračnoj postelji baš ne izgovorite ime te neke osobe o kojoj maštate naglas. Kažu da prilika čini lopova, pa budite oprezni ako se nađete oči u oči s osobom iz mašte na nekoj osami.

Bi li Viktorija Rađa pokleknula da nakon brodoloma na pustom otoku završi s Bruceom Willisom?

''Bih, to bi čak muž i čestitao. Bruce Willis mi je idol otkad sam bila dijete To si znao, je l' da?'' šali se Viktorija.

Bez obzira na to jesu li svoju bolju polovicu prevarili s Bruceom Willisom ili vodoinstalaterom, mnogi će pokušati prikriti svoje ljubavne nestašluke.



Kako ne bi bilo ''stani - pani'', potrudite se da do nevjere i ne dođe.

