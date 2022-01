2 Cellos su za ovu godinu najavili kraj svojeg zajedničkog rada, a obilježit će ga velikom svjetskom turnejom. Severina će na proljeće objaviti novi album, šuška se o vjenčanju Sandre Perković, ali i Petra Graše, a Maja Šuput obranit će titulu najveće poduzetnice među pjevačicama. Koje su novosti zvijezde najavile za 2022. zna Davor Garić, sve pogledajte u prilogu In magazina.

Sandru Perković u 2022. čekaju svjetsko prvenstvo u Americi i europsko u Njemačkoj. Svojim medaljama želi vratiti zlatni sjaj, a čini se da će i sa svojim trenerom Edisom uskoro u bračnu luku. Ona je spremna, samo se čeka da on klekne!



''Edis i ja uskoro slavimo 10 godina veze, to je već onako velika brojka, nemam nikakva očekivanja, nek se dogodi spontano, nek se dogodi kada se treba dogodit. Još uvijek sam staromodna i želim da se mene zaprosi, želim da to bude poseban trenutak, ne mora biti na stadionu, ne mora ništa biti vezano za sport, nego nešto nas dvoje, tako da njemu to prepuštam. Jedino što sam mu rekla je ne u 2021.'', otkrila je Sandra Perković.



Nakon što je prebolio koronu Mišo Kovač se osjeća bolje i šuška se da mu je velika želja na ljeto napraviti veliki koncert, a Severina je za ovu godinu svojim obožavateljima najavila novi album. Budu li se stvari odvijale po planu i programu izlazi na proljeće. Ako je vjerovati kuloarskim pričama Grašo i Hana upravo bi se u ovoj godini mogli vjenčati. Kuma će biti Hanina najbolja prijateljica pjevačica Domenica.



''Meni je toliko smiješno što me svi već zovu kuma. Evo mogu ti reć da jednog dana kad bude, naravno da jesam, kad bude, ako bude, šta bude'', rekla je Domenica.



Žanamari je u 2022. očito odlučila ostati na vrhu liste najseksi Hrvatica pa se redovito znoji u teretani, a treningu se posvetila i Ella Dvornik.

''Što se tiče nekih planova za 2022. samo vam želim reći da

je to moja godina! Osjećam u srži svojeg bića da sam spremna da ju razvalim!''

Maja Šuput uz brojna vjenčanja već ima dogovorene i velike poslovne suradnje i projekte za svoj brend.



''Znači samo se još netko iz paštete nije sjetio da me angažira jer će to biti doslovno jedan skok. Super stvari radimo što se tiče mog brenda. I to je ono što sam ja htjela, da mene netko velik nazove i da kaže ''Ja hoću raditi sa Majinim brendom'', to je onda znak jer to su ljudi koji mogu angažirati bilo kog, tu više nije stvar da sam ja ambasador'', objasnila je Maja.



Naši glazbenici polažu ogromne nade u 2022. U veljači nas u Zagrebu očekaju veliki koncerti Petra Graše i svjetske latino atrakcije kolumbijskog zavodnika Malume, a niz velikim slavljeničkim koncertom u areni otavara Vanna.



''Ja sam, čini mi se, prva. Malo ludo, ali vjerujem da će biti super kako zna biti u Areni'', rekla je.



Ova godina je posebno važna i za 2 Cellos. Naime dvojac koji je zaludio obožavatelje diljem svijeta za ovu je godinu najavio posljednje koncerte u tom sastavu. Stjepan Hauser i Luka Šulić kraj svoje violončelističke avanture u dvoje obilježit će velikom svjetskom turnejom.



Našim zvijezdama želimo mnogo sreće i da im se u 2022oj ostvare svi zarctani planovi.

