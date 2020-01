S prvim danima siječnja naše zvijezde pakiraju kovčege i spremaju se na odmor. I dok će jedni standardno na snježne planine, drugi radije biraju daleke destinacije s egzotičnim plažama. Tu se kao broj jedan ističe Azija. Tko će se ondje odmarati, saznala je naša Dijana Kardum.

Snijeg i snježne padine mamac su mnogim Hrvatima. A kada se zapute na neke od europskih skijališta, ondje bi mogli susresti i domaće zvijezde.

"Idem na skijanje, idem u Francusku, jedno devet dana i jedva se čekam malo izgubit", priznao nam je Damir Kedžo.

Skijanje ga je osvojilo još kao dječaka, no u ovom se sportu ponovno okušao prije deset godina.

"Krenula je ja mislim 1989. godina, ali onda nisam skijao do 2010. godine. I onda sam ponovno naučio skijati u dvadesetima i otad, ne skijam lijepo, skijam užasno ružno, to stvarno grozno izgleda, ali se ne bojim pasti i jako volim brzinu. Tako da sam ja mislim opasnost, em za sebe, em za druge", otkrio je Damir.

A kako bi što bolje usavršio tehniku, Kedžo svaku minutu iskoristi na snijegu.

"Ja nisam tipični ljubitelj skijanja. Ja zbilja skijam od 9 do 16 sati skijam. Kod mene nema ono, ići ćemo popit nešto, pojest nešto, ne, ja skijam cijeli dan i onda ne idem ni poslije van, nego sam toliko umoran da onda legnem i spavam do drugog jutra. Obožavam skijanje", rekao nam je Damir.

Ipak, titulu najboljeg skijaša među estradnjacima već godinama drži Jasmin Stavros. I to već godinama, no priznaje kako mu je skijanja već pomalo i dosta.

"Položio sam čak i neki učiteljski ispit, pa ćemo vidjeti možda sedam dana odem krajem siječnja, zaletim se do Italije, do Slovenije. Ali ono nije ko prije, da se skijam po 40-50 dana. Malo me to izguštiralo. Najviše volim lovit ribe. Tako da ovo zadnje vrijeme više mi se ne da igrat ni tenis, ali sam sad recimo redovit u teretani", priznao nam je Jasmin.

Niz padine se možda neće spustiti Ana Maras, no zato će njezin 4-godišnji sin prvi put stati na skije.

"Za nas kao obiteljski neće biti skijanje, nego ćemo prvi put pustiti sina na skijanje s vrtićem. To je jedan mali milestone. Nije on nikako bio sad s nekim, osim s babama i didama da je ostajao ali ovako da ide s grupom negdje, nije. Tako da ćemo bit napeti tih pet dana, doduše ide u Sloveniju pa je blizu", otkrila nam je Ana.

A uz planine i skijališta hladne mjesece poznati i slavni sve češće provode na višim temperaturama. Ove godine najpopularnija će biti Azija.

"Egzotično, bit će destinacija ovako jedna možda još uvijek malo avanturistička, iako je danas na svijetu teško naći neke avanturističke destinacije, sve je tolikom iskomercijalizirano i turistički orijentirano ali potrudili smo se naći tako nešto malo drugačije", rekla nam je Snježana Mehun.

Obilazak po gradu očekuje zvijezde serije "Drugo ime ljubavi", koje su za svoju destinaciju odabrale Grad svjetlosti.

"Ne idem egzotično. Idem u Pariz na tri dana s mojom dragom kolegicom i prijateljicom Arijom Rizvić. Naš četiri cure zapravo idemo i nekako se jako tome veselim. Pariz sam oduvijek htjela vidjeti, a nikako i sad imamo onako jedno žensko druženje", ispričala nam je Katarina Baban.

A romantika je ono što čeka Lanu Jurčević. Iako je iza nje poprilično radna godina o odmoru ipak još ne razmišlja.

"Iskreno nemam pojma, samo rintamo i šljakamo. Ove godine smo imali samo jedan i pol dan off i to je sve što smo imali. Ali lijepo je kad radiš ono što voliš, onda ne zbrajaš te sate i minute, kad nemaš ni slobodne vikende, kad nemaš ni slobodnu večer. Ja se ne sjećam kad sam zadnji put upalila televiziju, nemam pojma ali je cool", zaključila je Lana.

Pred televizorom, na plaži ili snijegu najvažnije je samo dobro društvo, napuniti baterije i pripremiti se za sve ono što nosi godina pred nama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.