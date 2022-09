Ove jeseni malim ekranima kraljuje dobro poznata obitelj Targaryan. Nova hit serija ''Zmajeva kuća'' već obara rekorde gledanosti. Aleksandra Keresman razgovarala je s glavnim glumcima koji nas vode iza kulisa višemilijunskih setova te nam otkrivaju najzabavnije trenutke snimanja i koliko traje preobrazba u impresivne jahače zmajeva.

Intrige, krvave bitke, ljubomora i spletke obitelji Targaryen već nakon prve epizode Zmajeve kuće, prikovale su milijune diljem svijeta uz male ekrane. A glumačka ekipa predstavka Igre prijestolja ima nezahvalnu ulogu pariranja ovom kulturološkom fenomenu. Zato je Paddy Considine, tumačeći kralja Viserysa, posegnuo za nadahnućem na neobičnom mjestu povezujući kralja sa svojom majkom.



''To bi značilo da sam morao unijeti određene vrline u Vaserysa, ponekad kad igraš neke likove poslužiš se modelima nekih ljudi i smatrao sam da on ima neke kvalitete koje je imala moja majka jer on je suosjećajan kralj. Ako igraš kralja i imaš krunu svi znaju da si kralj, moraš igrati čovjeka'', otkrio je Paddy Considine.



A važno je u jednoj mračnoj priči pronaći i dozu zabave na setu.



A kako je sjediti na slavnom prijestolju?



''Jako neudobno, ali meni se sviđalo, nisam nikome dao da sjedne na njega dok sam tamo, bilo je problema ako bi netko sjeo dok sam ja tamo'', otkrio je.



Grandiozne scene, kakvima serija obiluje, zahtijevale su i nevjerojatne setove, pa je tako poznata informacija da je u jednu sezonu serije uloženo dvjesto milijuna dolara, što dvostruko premašuje prosječne troškove jedne sezone ''Igre prijestolja''



''Postoji jedna scena bitke i to je bilo zabavno, teško ali zabavno, sama ideja toga da stojiš na vrhu dine sa hrpom eksplozija, dima i trčiš sa ogromnim kopljem. Svi tamo su se odmah vratili u djetinjstvo, bilo je super!'', otkrio je Steve.



''Netko je dotrčao do mene ajme moram ti pokazati bitku, i pokazivali su mi dio snimke, zaista je izgledala odlično'', kaže Eve.



A tko još na radnom mjestu ima priliku jahati zmaja. Nažalost, ne glumac Steve Touissant, koji igra lorda Corlysa Velaryona, ili Morsku zmiju.



Steveov lik he jedini u obitelji koji ne jaše zmajeve, je li bio jako razočaran zbog toga?



''Nisam bio malo razočaran, nego jaaako. Da, rekli su mi da je moj lik odličan morepolovac ali ne jaše zmajeve, bilo je jako razočaravajuće, pa to je cijela zabava. Ali naučio sam živjeti s time'', kaže Steve.



Jednako kao što su se svi morali nositi s višesatnim sjedenjem u stolcu za make-up i frizuru. Stotine platinastih perika, izrađenih od prave kose, svake su večeri pohranjene u posebne sobe.



Oboje su imali impresivne perike, jesu li bile jednostavne za stavljanje i skidanje?



''Za jedno od nas da'', kaže Steve.



''Trebalo mu je 5 minuta, došao bi 5 do 9 sa svojom kavicom, a ja sam bila unutra tri sata svako jutro, dok su mi pleli kosu, bojali izrast, pa stavi kapicu, pa ponovno bojaj, pa tek onda perika'', otkrila je Eve.



A deset mjeseci svakodnevnog transformiranja u princa Daemona, za Matta Smitha je bio poseban izazov.



''Mislim da sam pretjerao, nije bilo tako strašno, nego ja ne mogu biti miran, a za to moraš biti miran u stolici, ali izdržao sam i izgledalo je super na kraju'', kaže Matt.



Dapače, mnogi su njegov lik buntovnog princa opisali kao pojavu s karizmom rock zvijezde.



''Možda ostarjela zvijezda, u zalasku iako bilo je jako moćno ući u te kostime i zaista te to ponese'', kaže.



Glumac koji tumači princa Phillipa u megapopularnoj seriji Kruna, nije uspio izbjeći usporedbe dvojice prinčeva koji se bore za moć.



''Osim toga da su oboje prinčevi i imaju plavu kosu, tu sličnosti prestaju. Ne vidim da bi Daemon preživio u kraljevskoj obitelji, ali Phillip bi mogao snaći se među Targeryienima'', kaže Matt Smith.



Epska priča Targaryena, koje možete pratiti na HBO MAX platformi svakog ponedjeljka, obojena je svim nijansama brutalnosti, posebno nad ženama, ali vrlo intencionalno, kako bi ukazala na probleme s kojima se susrećemo danas, a to je ograničenost ženskog izbora nad vlastitom tjelesnom autonomijom.



''Komplikacija ima u svakoj obitelji i to je super u ovoj priči, ne bi držala vodu da je samo o toj veličini a da ne vjeruješ tim likovima i njihovim odnosima tako da je srž svega njihova disfunkcionalnost'', govori Paddy.



''Kroz cijelu seriju se otpetljava taj cijeli patrijahalni sustav koji vrlo rano otkriva moj lik jer kažem „muškarci bi radije zapalili kraljevstvo nego vidjeli ženu na željeznom postolju“ i mnoge žene u seriji se bore s time'', kaže Eve.

