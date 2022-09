Već je dobro poznato kako je holivudska zvijezda Danny Glover prije tjedan dana stigao u Zagreb. Glumac nadaleko poznat po ulozi u franšizi Smrtonosno oružje, u Hrvatsku je stigao na inovativni tretman pomlađivanja. Kratki slobodan trenutak proveo je s Aleksandrom Keresman i za In magazin iskreno progovorio o svojem aktivizmu, odrastanju, robovskoj povijesti obitelji, kao i strogoj baki od koje je zbog jedne filmske uloge čak pretrpio batine.

Legendarna rečenica obilježila je više od 40 godina dugu karijeru Dannyja Glovera. Legendarni glumac, redatelj i aktivist, iako iza sebe ima stotinu filmskih angažmana, do danas je svima ostao u sjećanju upravo kao Roger Murtaugh, dio policijskog tandema s Melom Gibsonom. Ipak, njegova najveća ostavština borba je za ljudska prava diljem svijeta, za što je ove godine primio počasni Oscar, humanitarnu nagradu Jean Hersholt.



''Imao sam 14 godina kada sam prvi put vidio zgradu UN-a u NY i nešto me zaintrigiralo tu, sama postura zgrade, njen značaj i mislim da sve što sam mogao raditi kao umjetnik je reflektiralo to. Mislim da ja ne bih bio glumac da nije bilo pokreta koji su mijenjali što se događalo u Africi, kraja apartheida…sve je to bila ekstenzija djeteta koje je gledalo Montogomerski bus boy bojkot 1995, tad sam imao 9 godina. Tu je krenula moja prva politizacija, želio sam znati tko su ti ljudi koji marširaju, koji su odlučili da neće biti degradirani od strane sistema koji ih je smatrao manje vrijednima'', ispričao je.

Njegova goruća želja i posvećena borba za pozitivnim promjenama u svijetu inspirirana je nimalo lakom obiteljskom pričom. Dannyjeva prabaka i pradjed bili su robovi američkog Juga.



''Moja je majka s krajnjeg Juga prva koja je završila fakultet u svojoj obitelji. I kad vam kaže koliko je cijenila svoje roditelje jer ona nije morala brati pamuk u rujnu, nije radila u polju kad je počinjala škola tu sam se ja zaljubio u to što sve ljudi žrtvuju i rade da bi ovo bio bolji svijet, da bismo imali bolju zajednicu'', kaže.

Zato je glumčeva baka imala žestoku reakciju na njegovu ulogu u filmu Boja purpura. Uz bok imenima poput Oprah i Whoopie Goldberg, Danny je toliko uvjerljivo upriličio lik nasilnog supruga, da ga je baka odlučila naučiti pameti.



''Moja baka bila je kraljica šibe, znate što je to. Kad je vidjela film, ona je bila istih godina kao Celie u filmu 1909. tako da je bila u idealnoj poziciji da pokaže svoj autoritet. Kad bi vas pogledala u oči mogli ste samo spustiti glavu'', ispričao je.

A poštovanje i ljubav koju do danas gaji prema svojim roditeljima definirali su ga kao osobu.

''Svog sam oca od najranijih dana vidio kao najboljeg prijatelja, bio je tako malen čovjek stasom ali samo ste trebali slušati kako drugi govore o njemu, koliko ga vole. Moja majka je bila moja prva ljubav, bio sam romantično zaljubljen u svoju mamu jer sam je smatrao predivnom. Lijepo je to iskustvo za mene kao 76 godišnjaka, nadživio sam svoju majku nažalost, ona je umrla sa 66'', ispričao je.

Majci je posvetio i ulogu u filmu ''Places in the heart'', jer u trenutku kada je doznao da će glumiti u filmu, pristigla je i vijest kako mu je majka poginula u prometnoj nesreći. A gluma je za njega bila gotovo slučajni odabir, s obzirom na to da je patio od disleksije i ozbiljno joj se posvetio tek s 28 godina.



''Nikad nisam bio pravo školovan glumac, umjetnik, meni su uvijek bolje išli matematika i slično, nisam baš puno čitao. Moj se otac želio vratiti na srednji zapad jer ga je tamo čekao posao u Detroitu no moja majka na svoj osebujan, poetičan način rekla je bolje ti je da nađeš posao ovdje, ne idemo nikamo, ovo je Božja zemlja. Tipična mama, ne vraćam se na Jug, ne vraćam se u Ny gdje su se upoznali i vjenčali, ostajemo ovdje'', prisjetio se.

To je pružilo Dannyju priliku da izgradi karijeru, a do danas je ostao u njemu značajnom San Franciscu.



''Živim i dalje u kući 11 blokova od one u kojoj sam odrastao i koja me stavila u središte kulturoloških promjena'', kaže.

Prema šuškanjima, ovog osebujnog humanitarca mogli bismo uskoro gledati u petom nastavku Smrtonosnog oružja, a dotad ga se nadamo ponovno susresti na zagrebačkim ulicama.

