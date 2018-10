Glumačko-nogometni par Zrinka Cvitešić i Niko Kranjčar izazvali su pravu pomutnju na premijeri njezine nove predstave ''Mačka na vrućem limenom krovu''. Inače vrlo suzdržan, Niko je svojoj dragoj romantičnom gestom i nježnostima čestitao 20-u godišnjicu rada, i to pred svima

Kad blicevi fotoaparata bljeskaju poput rafalne paljbe, jasno je da se događa nešto ekskluzivno. Zrinka Cvitešić i Niko Kranjčar gotovo nikad ne pokazuju svoju ljubav javno, no ovo je zaista bila jedinstvena prilika. Niko je Zrinki čestitao nakon premijere predstave i svima dao do znanja da je njezin najvatreniji obožavatelj.

Zrinka je ulogom Margaret u kultnom djelu ''Mačka na vrućem limenom krovu'' u izvedbi zagrebačkog HNK proslavila 20 godina rada. Najljepši poklon - ovacije publike.



''Najteže mi je bilo to što je ovo vrsta uloge gdje glumac može vrlo lako izgubiti taj dodir s realnošću i završiti po kojekakvim institucijama. To se događalo i većima od mene'', govori nam Zrinka.

Zrinka Cvitešić i Niko Kranjčar (Foto: Davor Puklavec/PIXSELL)

Miljenica publike Ana Begić Tahiri krala je pozornost svakim svojim izlaskom na scenu. Ana u predstavi tumači trudnicu koja već ima petero djece. Privatno je zasad na jednom djetetu.



''Znaš ono, kad rodiš, to je bila najveća trema u životu koju sam imala i ne vjerujem da sam uopće imala neke druge treme u životu. I od onda mi je sve nekako puno lakše. Tih sad sedam zadnjih godina premijere odrađujem s puno manje treme, ali uvijek je onaj jedan ''zzzk'' prisutan'', priznaje nam glumica.



Upravo je toliko nedostajalo da doznamo jesu li Margaret i Brick, odnosno Zrinka i glumac Filip Vidović, učinili ono ili ne.



''U tom trenu je i gotova predstava tak oda svatko može iščitati jel na kraju došlo do nečega ili nije'', kaže nam Filip.



Sve je to iz prvog reda gledao Niko, ali dobro zna da stvarna ljubavna pravila na kazališnoj sceni ne vrijede. Našu proslavljenu glumicu naviknuli smo gledati u toaletama na crvenim tepisima, a ona se najbolje osjeća u čizmama u svojem masliniku na Braču.



''Bježim u maslinik, gumene čizme i nema me''. kaže nam.



Za ovo izdanje poput hollywoodske dive zaslužna je dizajnerica Matija Vuica. Kaže, Zrinka ima ono nešto!



''Dar neki Božji. Mila je, draga je, pozitivac je, radnik, profesionalac...i prelijepa je žena a pri tom ne pokaziva to onako ''ja sam prelijepa'' nego je samozatajna'', govori nam Matija.



Uz Anu, Zrinku i Filipa, glumačku postavu ''Mačke na vrućem limenom krovu'' čine Milan Pleština, Ksenija Marinković, Dušan Bućan, Livio Badurina i Goran Grgić. Čini se da bolje pozivnice u HNK nema a zaljubljenom paru želimo da im ovi osmjesi nikada ne silaze s lica.

