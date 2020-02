U prepunom Lisinskom Zorica Kondža u srijedu je proslavila 35 godina solističke karijere. Na pozornici su joj se, uz supruga i sinove, pridružili i brojni poznati gosti, s kojima je otpjevala neke od svojih najljepših dueta. U publici su pak u njezinim bezvremenskim hitovima uživali bračni par Ivanišević te Viktorija Rađa, koja nam je otkrila da ju je upravo Zorica čuvala dok je bila mala.

Nije nimalo neobično da je publika u hrvatskom glazbenom hramu puna dva i pol sata sa Zoricom Kondžom pjevala njezine bezvremenske hitove. "Zar je voljeti grijeh", "Tako lako" ili "Vrijeme ljubavi" odzvanjali su prepunom dvoranom u kojoj se tražilo mjesto više. Njezina diskografska kuća uručila joj je i posebno priznanje Hrvatske diskografske udruge za trideset pet godina uspješne glazbene karijere.

"Mislim da je moj najveći uspjeh da sam uspjela održati i obitelj i karijeru. Ja danas slavim 35 godina, karijera je još uvijek tu, a i obitelj je još uvijek tu. Sad sam na drugom nebu. Osjećaj je neopisiv. To je nešto fantastično, kad vi imate koncert, kad publika s vama pjeva, kad vas traži da još pjevate", ispričala je glazbena diva.

U publici je bio i bračni par Ivanišević. Dok je malenog Olivera pričuvala mamina prijateljica, Nives i Goran zaljubljeno su uživali u romantičnim notama splitske dive. Zorica Kondža dio je najbolje domaće glazbe, a i Zorica kao osoba je divna, i sretna sam što sam došla. Baš smo maloprije Goran i ja malo slušali pjesme da se podsjetimo svih. Meni su sve predivne i koju god da čujem, ne mogu se odlučiti", rekla je Nives Ivanišević.

Omiljena je pak pjesma Viktorije Rađe "Daj mi sunca", koju je Kondža otpjevala davne 89. na Splitskom festivalu. No supruga našeg košarkaškog velikana Zoričina obožavateljica postala je još ranije. "Moji roditelji su dobri s njezinim roditeljima. Mama me odvela k njoj doma i ušla sam u njezin ormar i vidjela odjeću koju je nosila na televiziji nekoliko dana ranije. Pala sam u nesvijest i rekla: 'Mama, vidi, ovo je bilo na televiziji, ovo je njezino.' Veliki sam obožavatelj Zorice od malih nogu. Mislim da me i čuvala kad sam bila mala", otkrila je Viktorija.

Brojna poznata imena, osim u publici, Zorici su se pridružila i na pozornici te s njom zapjevala neke od njezinih najljepših dueta. "Ti si moj san", koji je sa Zoricom nekad pjevao Oliver, sinoć je zapjevao Jacques Houdek.

"Nitko nikad neće popuniti Oliverove cipele, ali ja sam toliko počašćen da je Zorica osjetila da sam ja taj s kojim tu vrijednu pjesmu ipak treba izvesti. Nekako je uzvišen taj zadatak. Osjećam se uzvišeno i ponizno u isto vrijeme", rekao je Jacques.

Prema mnogima dva najljepša glasa hrvatske glazbene scene već dugo kuju plan o zajedničkom duetu. No još uvijek čekaju pravu pjesmu. "Joško, autori, javite se, možda i ja sjednem za klavir i konačno napišem nešto za Zoricu i sebe. Mislim da je to neizbježna naša sudbina", rekao je Houdek.

Sudbina ju je već spojila s Davorom Radolfijem. Jedna njezina stara pjesma tako je dobila novo latino ruho. "Izaći će u trećem mjesecu, a zove se 'Đelozija', ljubomora, pa ćemo vidjeti. Mislim da bi ovo sad bila prilika da napravimo spot, vole ljudi taj ritam, baš se radujem što će to izaći", ispričala je pjevačica.

Razloga za slavlje Zorici neće nedostajati ni ovog ljeta. Uskoro 60-godišnja pjevačica ženi svojeg najstarijeg sina Tonija, koji ju je sinoć pratio na bubnjevima. "Bliži nam se osmi mjesec, već smo zakazali vjenčanje. Dobit ću brzo nevistu ilitiga kćer, tako da ćemo sad nas dvije kolo voditi, ne miševi. Sad ćemo nas dvije biti gazdarice. Imat ću jednu uza se, neću biti sama", rekla je glazbena diva.

Zorica je otkrila i znači li to da će uskoro postati baka. "Ja se nadam uskoro. Planiramo to, što prije, to bolje. I nas su već godine uhvatile. Svi mi pričaju da je velika radost dobiti unuke i jedna posebna ljubav, tako da jedva čekam", zaključila je Kondža.

Mi ne sumnjamo da oni koji su propustili sinoćnji jedva čekaju večerašnji Zoričin spektakl u Lisinskom.

