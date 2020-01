Za nju se može reći da je istinska diva hrvatske glazbene scene. Zorica Kondža uskoro će proslaviti 35 godina solističke karijere, i to velikim koncertom u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Na spomen njezina imena malo tko nije zadivljen njezinim vokalnim mogućnostima. Zorica Kondža jedna je od najvećih pjevačica na ovim prostorima. A kako to i priliči, 35 godina glazbene karijere okrunit će velikim koncertom u hramu kulture - Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski

"Tek mi je 35, to je solističke karijere, ima tu još godina prije što sam u bendovima provela'', kaže.



Odlikuje ju prepoznatljiv glas velikoga raspona, u kojemu se mediteranski temperament susreće s modernim žanrovima poput soula, bluesa i rock and rolla. Svoj glazbeni put započela je sa 17 godina i taj prvi nastup nikad neće zaboraviti.



"Prvi moj nastup bio je u Kostanju kad sam došla u onu malu KP dvoranu, kad sam umirala od straha hoće li me netko gađati jajima, znam li ja to raditi ili ne znam, jer to je bio moj prvi test. I kad sam poslije prve pjesme dobila aplauz i kad su svi bili oduševljeni, e, onda sam ja bila vladar svijeta'', prisjetila se.



I tako je Zore, kako je od milja zovu njezini bližnji, postala vladarica hrvatske glazbene scene. Njezin glazbeni put najviše je oblikovala grupa Stijene, u kojoj je bila prva pjevačica, no, kaže Zorica, jednostavno je bilo vrijeme da se samostalno izgradi.



"Nije nam bila važna ni zarada ni ništa, to je taj mladi entuzijazam. Bilo je bitno samo da sviramo, da dobro zvučimo, da publika skače, da nam plješće. Kad imaš 20 godina, sve ti je fenomenalno'', govori.

Zorica se ohrabrila krenuti u samostalnu karijeru, a da nije postala pjevačica, priznaje nam, bila bi...



"Sportašica sam bila. Možda da sam nastavila sa sportom, da nisam prešla na glazbu, možda bih i u sportu bila'', otkriva.



Ali nije donijela pogrešnu odluku. Uspješna glazbena karijera za Zoricu nije značila da ne može imati i uspješan obiteljski život. Ona je majka trojice sinova i kaže - sve je stvar organizacije.



Gledajući unatrag, splitska pjevačica ne bi mijenjala ništa na svojem glazbenom putu, osim možda da bi danas dva puta promislila u odabiru neke pjesme. Naime, velik hit Josipe Lisac prvo je bio ponuđen njoj.



"'Kad Dunav ljubi nebo' od Josipe Lisac. Ta je pjesma bila poslana meni, nisam se u početku našla onako sam mislila i poslije mi je bilo žao šta je nisam uzela. Josipa je imala bolji njuh od mene, čestitam", šali se.



U ovoj godini Zoricu čekaju brojna uzbuđenja, mnogo je koncerata već upisanih u kalendar, no i na privatnom planu sprema se mnogo zanimljivosti.



"Evo, mogu se pohvaliti da mi se ženi sin, moj Toni. On svira s nama, isto je glazbenik i ja mu želim da bude uspješan u tome. Radujem se tome'', rekla je.



Uzbudljivo je razdoblje pred splitskom pjevačicom, a kako zvuči diva svjetskog glasa, imat ćete priliku čuti 12. veljače u dvorani Lisinski.

