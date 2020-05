Pjevačica Zorica Andrijašević, poznatija kao Donna, vrijeme izolacije krati sa sinom u svojem domu u Makarskoj. Mjera nacionalnog stožera Zorica se u potpunosti pridržava. Kako gleda na cjelokupnu situaciju, boji li se te koje je nove vještine stekla u izolaciji, otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Dane u karanteni pjevačica Zorica Andrijašević Donna provodi u svom makarskom domu. Unatoč situaciji u kojoj se nalazimo i koja je krajnje ozbiljna, pjevačica ne gubi nadu ali ni pozitivan duh.



"S obzirom na neka dosadašnja svoja iskustva koja nisu uvijek bila baš najljepša - nekako se nameće par pravila o životu,a to je prvo da je sve prolazno. Svi ovi teški izazovi koji su ispred nas oni su prolazni. Imaju svoj početak i kraj", zaključila je Zorica.



Kada su mjere Nacionalnog stožera stupile na snagu, Zorici su se i kao svim glazbenicima otkazali nastupi. Ona je ipak ističe blagoslovljena jer joj gaže nisu jedini izvor prihoda. No, svjesna je da je mnogo ljudi u daleko težoj situaciji.



"Ja sam već prije dvije godine prihvatila jednu ponudu za stalnim zaposlenjem tako da zahvaljujući našoj hoteljerskoj tvrtci mi nismo ostali skroz bez primanja. Tako mi je puno lakše u odnosu na mnoge druge ljude koji su ovih dana ostali zbog koronavirusa bez ikakvih prihoda ili kojima su zbog potresa uništeni i narušeni njihovi domovi", izjavila je.



U cjelokupnoj situaciji bitno je ostati pribran i stvari sagledati razborito i realno. Mjera ostani doma Zorici nije teško pala.



"Kuham svom sinu, trudim se da nam bude zanimljivo. On je inače i sam po sebi zanimljiva osoba i s njim nikad nije dosadno. Moram priznati da školske obavze ne prihvaća baš najbolje. Trudimo se koliko toliko ispuniti neke obaveze međutim on ovo sve doživljava isključivo kao jedan veliki godišnji odmor", otkrila nam je.



A uz šetnju prirodom uz maksimalne mjere opreza, druženje sa sinom. Zorica je otkrila i nove vještine.



"Svakim danom se sve više i više pretvaram u komičarku. To mi da je nekakav dobar osjećaj. Ne volim inače kada su ljudi tužni i trudim se neke svoje unutarnje borbe zadržati za sebe ili im pristupiti na jedan humorističan način", zaključila je.



A upravo dozu humora pjevačica voli podijeliti s pratiteljima na društvenim mrežama.



"Putem facebooka se stvarno trudim prenjeti ljudima maksimalno pozitivnu energiju i uglavnom je to zafrkancija na moj račun, jer smatram i znam da je smijeh lijek, i sve će ovo proći", podijelila je svoj recept.



A kako bi sto prije sve ovo prošlo, svi smo dužni, ističe Zorica, slijediti upute naših epidemiologa.



"Poručila bi svim gledateljima pazite na sebe i na svoje najmilije. Naoružajte se strpljenjem, nastojte iskoristiti ovo vrijeme za neke stvari za koje niste imali vremena i razmišljajte pozitivno, ovo će sve proći i iz ovog ćemo izači jači", poručila je Zorica.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.