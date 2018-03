Iva Marušić postala je inspiracija za novu kolekciju Roberta Severa. Predstavit će je na predstojećem BIPA FASHION.HR-u.

Kako se postaje muzom domaćih dizajnera, doznali smo u showroomu Roberta Severa. Svojoj novoj kolekciji dao je ime prema manekenki i modelu Ivi Marušić. A ususret još jednom BIPA FASHION.HR-u, uvid u nikad šareniju kolekciju dao nam je i Zoran Aragović.

"Ideja je bila napraviti dobar omjer minimalizma i romantizma. Ja jako volim te romantične detalje sa puno čipke, volana i mašni koje daju taj ženstveni prizvuk, dok Iva voli više pročišćenije, pa sam nastojao napraviti simbiotičnu kolekciju koja će zadovoljavati i moje i njezine estetske potrebe", priča Sever. "Nakon evo četiri godine zajedničke suradnje mi je stvarno velika čast što je nazvao svoju kolekciju Iva i što imam priliku s njime radit stajlinge za reviju i pripremati se načelno s njim", govori Iva Marušić.

Zanimljivo je to kako žene obitelji Marušić, već nekoliko godina predstavljaju vrelo inspiracije za Roberta, pa je tako i Ivina mama Nina zasjala u njegovoj kampanji za jesen/zimu 2016.

"Robert je rekao mojoj mami na jesen ćeš nam snimati, a moja mama haha, to se neće nikad dogoditi i kad je došao taj moment ona je bila sva izvan sebe, Iva kako ću ja pozirati, kako ću ovo, kako ću ono, ali onda na snimanju je stvarno bilo prekrasno i meni je to možda bilo i najdraže snimanje za Severa jer je baš bilo lijepo vidjeti mamu i njega kako zajedno surađuju", prisjetila se manekenka.

I dok Roberta inspiriraju žene, Zoran Aragović u novu kolekciju pretočio je svoje iskustvo putovanja u Meksiko. "Ta zemlja me stvarno očarala, sa svojom ljepotom, sa tim koloritom, kad sam došao tamo ono kao da sam na svom, tako da smo ove sezone vezano na priču u Meksiku printali svoju tkaninu na temu kolorit majanske kulture. Kolekcija se najviše bazira na haljinama, varijante fluidnih, lepršavih haljina, ništa nije pripijeno uz tijelo", otkriva Aragović.

Možemo zaključiti kako će u Zoranovoj interpretaciji ovo biti najšarenije ljeto dosad. Njegovu i Robertovu kolekciju moći ćete i uživo vidjeti na BIPA FASHION.HR-u od 15. do 24. ožujka.

