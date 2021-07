Znate li tko su treperi? Odgovor na to pitanje potražili smo od Hiljsona Mandele, glazbenika koji je odrastajući uz majku opernu pjevačicu odlučio krenuti sasvim drugačijim putem kad je riječ o glazbi. Snimio je duet sa Zsa Zsom, zatim navijačku pjesmu, a njegov rad hvale i kolege s estrade.

Prvi hrvatski trap-izvođač koji je osvojio glazbenu nagradu Cesarica za Hit godine Hiljson Mandela zaplovio je samostalnim vodama i snimio pravu ljetnu pjesmu "Padaju, padaju".

Iako su mnogi fanovi kritizirali njegov izlet u nešto drugačiju vrstu glazbe od one koju stvara sa sastavom Kukus, Hiljson ostaje vjeran trapu, a u videospotu za tu pjesmu glavnu ulogu ima njegova djevojka.

''Ovim putem pozdravljam Luciju i puno je volim'', poručio je.

Djevojka Lucija dobro se nosi i s obožavateljicama koje prate Hiljsona i ostatak ekipe iz Kukusa.

Pravo ime Hiljsona Mandele je Ivan Hilje, a ljubav prema glazbi naslijedio je od majke, operne pjevačice Dijane Hilje.

''Majka nije preveliki fan ovih vulgarnijih pjesama. Njoj je 'Padaju, padaju' super pjesma, ona bi htjela da je više takvih kao 'Ova ljubav''', otkrio je.

Ostatak obitelji ipak voli žešći zvuk.

''Djed je bio jako sretan kad me neki dan vidio na televiziji, a stari voli sve suprotno od Kukusa. Upotpunjuju se kao roditelji koji me doslovno na svim stranama podržavaju'', priča.

Što je uopće trap? To je nekad starijima teško objasniti.

''Obično ako netko zna već stariji što je rap kažem, pa to ti je ista stvar, samo malo modernija produkcija, a ako netko ne zna što je rap, onda kažem - to ti je loša glazba, nemoj to ni slušati'', objasnio je na svoj način.

Puno podrške za ovu nešto moderniju vrstu glazbe dobio je i od starijih kolega.

Nakon dueta sa Zsa Zsaom Hiljson je uoči Europskog prvenstva u nogometu snimio i navijačku pjesmu "Crveno-bijelo-plava".

Nije na prvu klasična navijačka, nego je malo drukčija. Više zvuči kao irska pivnica nakon pobjede i mislim da je tek kad smo dobili tu prvu pobjedu pjesma ušla u taj neki đir da počne rasti.

Raste i karijera Hiljsona Mandela, a što će iduće izaći iz njegove šarolike kreativne radionice, tek ćemo vidjeti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.