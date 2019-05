Teško je izbrojiti sve hitove iz 50 godina duge karijere Zlatka Pejakovića. S obzirom na to da ni danas ne miruje, sada će tom popisu dodati još jedan. Zlatko se u razgovoru prisjetio i svojeg druženja s legendarnom Abbom, s kojom je na Eurosongu nastupio davne '74.

''Nema čega nema'' ili, bolje rečeno, nema čega nije bilo u čak pola stoljeća dugoj glazbenoj karijeri Zlatka Pejakovića. Da je Zlatko u top-formi i danas, pokazao je na snimanju novog videospota.



''Pjesma se zove 'Nema čega nema'. To je normalno kod nas, nema čega nema... Kad te pita 'Jel ima ovoga, onoga'... ma nema čega nema!'', govori Zlatko.

Pejaković obećava hit koji će nas rasplesati ovog ljeta, a njegovu publiku čine svi naraštaji.



''Ima ih unuka, kćer, baka. Najvatrenije su ove starije, one su najvatrenije'', govori nam.



Ovih se dana i Zlatko prisjeća svojeg nastupa na Euroviziji. Još dok je bio u grupi Korni, Zlatko je '74. predstavljao Jugoslaviju. Zanimljivo je da je odsjeo s tadašnjim pobjednicima, legendarnom Abbom.



''Mi smo zajedno s Abbom bili na istom katu, soba do sobe. Družili se, igrali nogomet po hodniku, onako kako se mi uopće znamo zabavljati'', prisjetio se.Nakon toga se odlučio za solo karijeru, a danas žali samo za jednom stvari.''To je ponuda da budemo ispred Pink Floyda na 47 koncerata u SAD-u, ali nismo mogli jer smo imali zakazan šlager sezone'', objašnjava nam.Ovih se dana Pejaković priprema i za veliki glazbeni spektakl na Poljudugdje će nastupiti neki od najvećih velikana domaće glazbene scene. Vidjet ćemo Terezu Kesoviju, Miroslava Škoru, Thompsona, Prljavo kazalište i druge.''Ljude koji su učinili neke pjesme koje su nezaboravne, učinili neki period u svojem životu koji je nezaboravan, neće tamo biti baš svatko'', kaže.A kako ovaj sjedokosi mladić doživljava mlade kolege, glazbenike na kojima svijet ostaje?''To je samo njihovo vrijeme, to je taj sistem koji oni njeguju, mi smo njegovali neki drugi sistem, neki drugi način. Isto tako su se oni stariji na nas osvrtali kao što se mi osvrćemo na one mlađe. Ja to ne bih tako, ja se još uvijek osjećam mlad'', kaže.Čini se da ćemo ovog mladića još dugo, dugo slušati na koncertima jer njemu odlazak u mirovinu ne pada na pamet.

